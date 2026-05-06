Bonos en Wall Street suben hasta 1,5% tras revisión de Fitch

Los Bonos Argentinos Responden Positivamente a la Mejora de Calificación de Fitch

Un giro favorable en la evaluación de Fitch Ratings revitaliza el mercado de bonos argentinos, lo que se traduce en un descenso significativo del riesgo país y un optimismo creciente por parte de los inversores.

Bonos en Alza: Un Impacto Inmediato

Los bonos soberanos de Argentina están experimentando un robusto repunte tras la mejora en la calificación otorgada por Fitch Ratings. Este fenómeno se refleja claramente en Wall Street, donde los bonos han escalado hasta un 1,5%, destacando el GD350D y el AE38D. Asimismo, el riesgo país ha descendido casi 5%, situándose en 528 puntos básicos según datos de J.P. Morgan.

Contexto Global: Optimismo en los Mercados

Los mercados internacionales muestran una tendencia positiva, en gran parte impulsados por la esperanzadora posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría poner fin al conflicto en Medio Oriente. Este ambiente de optimismo se suma al crecimiento observando en el valor de las acciones argentinas en Wall Street, con líderes como Ternium (+11,7%) y BBVA (+5,6%) liderando las alzas.

Fortalecimiento de la Deuda Argentina

La notable mejora en la calificación de la deuda argentina, que pasó de «CCC+» a «B-«, es un indicador de la reducción del riesgo de incumplimiento. Fitch destaca la implementación de reformas económicas como un factor clave para esta decisión, brindando una perspectiva «estable» para el futuro de la economía argentina.

Cabe resaltar que este avance acerca a Argentina a la calificación que poseía en 2016, facilitando futuras emisiones de deuda en el mercado internacional. Un cambio de CCC a B implica que la posibilidad de un default en el corto plazo es ahora menor, lo que genera confianza entre los inversores.

Tipo de Cambio en Movimiento

En el ámbito cambiario, el dólar oficial se sitúa actualmente en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, registrando una ligera baja. Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, mostrando un descenso de $15 respecto al martes anterior.

El tipo de cambio mayorista se encuentra en $1.398, con una leve suba de $2. Mientras tanto, otras modalidades como el MEP y el CCL también experimentan fluctuaciones, lo que refleja la dinámica del mercado cambiario argentino.

Movimientos en las Bolsas Internacionales

En el ámbito global, el S&P 500 ha subido 1,08%, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, ha visto un incremento del 1,34%. En Europa, el Euro Stoxx ha subido un notable 2,65%, con el DAX alemán y el CAC francés sumando a esta tendencia positiva.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong y el Kospi surcoreano han cerrado en alza, contribuyendo a un panorama optimista en los mercados internacionales tras un período de desaceleración económica.