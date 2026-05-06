Acuerdo entre K y LLA: El oficialismo asume el control de la bicameral de cuentas de Milei

La reciente reunión entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza ha marcado un hito en la política argentina, definiendo la distribución de cargos en la Bicameral Revisora de Cuentas. Con el oficialismo a la cabeza, se anticipan cambios significativos en la supervisión de las finanzas del Estado.

El Liderazgo en la Comisión: Ezequiel Atauche asume la Presidencia

En el encuentro constitutivo de la comisión, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, fue designado como presidente. Esta elección se realizó tras la propuesta del diputado sanjuanino Bruno Olivera, representante del oficialismo. Esta decisión llega luego de que Atauche cediera la presidencia de la bancada oficialista a Patricia Bullrich en diciembre pasado.

Distribución de Cargos: ¿Qué Papel Jugará el Peronismo?

El peronismo logró que un miembro de su bancada ocupe la vicepresidencia, aunque aún queda por definir si se asignará a la diputada formoseña Graciela de la Rosa o al entrerriano Guillermo Michel. Este acuerdo es parte de las negociaciones en curso para equilibrar el poder dentro de la Comisión.

Contexto Político: El Enfoque del Peronismo

Es importante recordar que, debido a las dinámicas políticas actuales, el bloque peronista, liderado por José Mayans, ha decidido no participar en las comisiones. Esto es una respuesta a la reciente distribución de cargos, que consideran injusta tras el acuerdo entre Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas.

Controversias Internas: La Protesta de Germán Martínez

El jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó su descontento ante la falta de un árbitro que regule la distribución de líderes en las comisiones parlamentarias. Sin embargo, aclaró que el reglamento actual no dicta que la presidencia deba corresponder al oficialismo o a la oposición, recordando que en administraciones pasadas, miembros de su partido ocuparon el cargo.

La Vicepresidencia: Un Cargo en Suspenso

Atauche se comprometió a otorgar la vicepresidencia al peronismo, quedando pendiente la ratificación de esta decisión en la próxima reunión programada.

Cuestionamientos por Parte de la Coalición Cívica

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, no dudó en manifestar su desacuerdo, argumentando que la conformación de la bicameral vulnera el principio de proporcionalidad. También solicitó a la Auditoría General de la Nación una revisión minuciosa de contratos entre el Estado y proveedores asociados a YPF y RTA TV Pública.

Investigaciones en Curso: El Caso Adorni

La solicitud de auditoría está especialmente vinculada al manejo presupuestario de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, cuyo viaje a Punta del Este en un jet privado ha generado interrogantes sobre posibles irregularidades. Se investiga si el funcionario favoreció a su círculo cercano con contratos que podrían haber beneficiado a su amigo, el ex empresario Marcelo Grandio.

Hasta el momento, se han detectado seis contratos entre la Televisión Pública y la productora Imhouse, que provocan dudas sobre la transparencia del proceso, dado que la empresa no tenía acuerdos previos con el Estado antes de la llegada de Adorni al cargo.