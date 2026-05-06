Costos de Multas en Mayo de 2026: Detalle Completo

Las infracciones de tránsito son esenciales para mantener el orden vial y la seguridad en nuestras calles. Sin embargo, pueden convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para los conductores, sobre todo al momento de renovar licencias o vender un vehículo.

Las infracciones de tránsito no solo contribuyen al ordenamiento vial, sino que también desempeñan un papel educativo en la sociedad.

Las Infracciones y su Vínculo con la Unidad Fija (UF)

Lo primero que hay que entender es que estas multas están asociadas al valor de la Unidad Fija (UF), que se ajusta periódicamente. En Buenos Aires, este valor se actualiza cada dos meses, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el ajuste es cada seis meses, basándose en el precio del litro de nafta premium.

¿Cuánto Cuestan las Multas en Cada Jurisdicción?

Recientemente, en la provincia de Buenos Aires, el valor de la UF experimentó un aumento, alcanzando los $2215. En contraste, el costo de la UF en la Ciudad de Buenos Aires es de $949,99. Esto significa que, en la provincia, una sola infracción podría superar los $2.000.000, dependiendo de su gravedad.

¿Dónde Consultar tus Infracciones?

Para verificar el estado de las infracciones, la provincia ofrece el portal “Infracciones BA”, donde se puede consultar usando la patente del vehículo o el DNI. Solo hay que acceder al sitio, seleccionar la opción “Infracciones” y cargar los datos necesarios.

La ciudad también dispone de un sistema online que permite consultar infracciones de tránsito y consultar el sistema de scoring, utilizando el dominio del vehículo o el DNI del propietario.

Plazos de Prescripción de las Infracciones

Es importante resaltar que las infracciones tienen un plazo de prescripción establecido por la Ley N° 24.449. Sin embargo, cada provincia puede adaptar esta normativa a sus particularidades. En general, las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco años.

En la provincia de Buenos Aires se conserva esta distinción, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las infracciones prescriben a los cinco años desde la fecha de su cometimiento, independientemente de su gravedad.