Florida en Vivo: DeSantis lleva a la Corte Suprema por el rediseño de distritos electorales

Con la temporada de huracanes a la vuelta de la esquina, Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, lanza una iniciativa que busca mantener a los residentes informados y preparados.

Blaise Ingoglia ha revelado un ambicioso plan estatal que propone la entrega de información clave sobre la próxima temporada de huracanes, la cual comienza el 1° de junio. A través de una serie de visitas a diferentes barrios, se espera facilitar a los ciudadanos acceso a datos sobre seguros, rutas de evacuación y medidas de protección para el hogar.

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De acuerdo con Florida’s Voice, esta iniciativa incluye visitas puerta a puerta para garantizar que cada hogar reciba la información necesaria, con la intención de evitar complicaciones futuras. Ingoglia comentó: “Estamos enfocándonos en invertir más esfuerzo al inicio, para, con suerte, tener que trabajar menos al final”.