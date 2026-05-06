InicioNoticias destacadasFlorida en Vivo: DeSantis lleva a la Corte Suprema por el rediseño...
Noticias destacadas

Florida en Vivo: DeSantis lleva a la Corte Suprema por el rediseño de distritos electorales

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Florida se Prepara: Nuevo Plan de Acción ante Huracanes

Con la temporada de huracanes a la vuelta de la esquina, Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, lanza una iniciativa que busca mantener a los residentes informados y preparados.

Blaise Ingoglia ha revelado un ambicioso plan estatal que propone la entrega de información clave sobre la próxima temporada de huracanes, la cual comienza el 1° de junio. A través de una serie de visitas a diferentes barrios, se espera facilitar a los ciudadanos acceso a datos sobre seguros, rutas de evacuación y medidas de protección para el hogar.

Anuncio de Blaise Ingoglia en redes sociales
X Blaise Ingoglia

De acuerdo con Florida’s Voice, esta iniciativa incluye visitas puerta a puerta para garantizar que cada hogar reciba la información necesaria, con la intención de evitar complicaciones futuras. Ingoglia comentó: “Estamos enfocándonos en invertir más esfuerzo al inicio, para, con suerte, tener que trabajar menos al final”.

Artículo anterior
Bonos en Alza: Alivio Externo, Pero No Mejora el Bolsillo
Artículo siguiente
El auge de Guyana: Cómo la guerra en Irán multiplica sus ingresos petroleros
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments