El auge de Guyana: Cómo la guerra en Irán multiplica sus ingresos petroleros

Guyana: Un nuevo gigante petrolero ante la guerra en Medio Oriente

Guyana, el emergente petroestado sudamericano, está viviendo un auge económico inesperado gracias a la guerra que ha afectado las cadenas de suministro globales. Mientras muchos países enfrentan desafíos, la nación guyanesa ve un aumento en sus ingresos petroleros que promete transformar su futuro.

El impacto de la guerra: un doble filo El conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han dejado secuelas en la economía mundial. Sin embargo, Guyana ha encontrado una oportunidad en este caos. Con una producción que ha superado los 920,000 barriles diarios, el país está aprovechando el alza en el precio del petróleo, que ha pasado de 62 a 108 USD por barril desde el inicio del conflicto.

Crecimiento económico sin precedentes

La producción de petróleo en Guyana, que comenzó hace solo seis años, ha colocado al país en el mapa como uno de los productores clave en Sudamérica. Para ilustrar su ascenso, desde 2020, la economía guyanesa ha crecido un sorprendente 40.9% anual, según informes del Banco Mundial. Con ingresos petroleros que constituyen el 37% del presupuesto nacional en 2025, Guyana espera incrementar estos números significativamente, gracias a un estimado de 2,800 millones USD en ingresos petroleros para 2026.

Desafíos de gestión y equidad

A pesar de los beneficios aparentes del auge petrolero, existe una preocupación en torno a la distribución de estos recursos. Aproximadamente el 75% de las ganancias generadas se utilizan para que las empresas recuperen sus inversiones, dejando solo un 14.5% para el país. Esto ha generado críticas sobre la transparencia en la gestión de estos fondos.

Construcción y desarrollo social

El incremento en los recursos también ha impulsado proyectos de infraestructura esenciales. Se han aumentado los gastos en la construcción de carreteras, escuelas y hospitales, reflejando la necesidad de mejorar las capacidades básicas de la nación. Sin embargo, la pobreza aún afecta a gran parte de la población, que necesita más que un aumento en los ingresos para prosperar. Recientemente, el gobierno otorgó un bono de 500 USD a los ciudadanos mayores de 18 años, una medida bien recibida pero insuficiente para abordar la desigualdad creciente en el país.

Una perspectiva mixta ante la bonanza

Si bien el crecimiento económico es innegable, Guyana enfrenta serios desafíos como la inflación y el aumento del costo de vida. El sector agrícola, fundamental para la población, ha sufrido un incremento del 25% en los precios de los alimentos. Los economistas advierten que, sin una gestión adecuada de los recursos, el país podría ver sus beneficios desvanecerse, mientras que la desigualdad persiste y el desarrollo humano queda rezagado.

En resumen, aunque Guyana ha encontrado una fuente de ingresos potente, es crucial que el gobierno maneje estos recursos de manera eficiente y transparente para construir una sociedad más equitativa y sostenible en el futuro.