Joven de 19 años brilla en competencia de soldadores: ‘Arreglar una reja para mí es pan comido’

La Increíble Historia de Lucila: La Joven Soldadora que Rompe Estereotipos

Lucila Durán, con tan solo 19 años, se ha convertido en un referente al ser la única mujer en la final del Torneo Nacional de Soldadura. Su pasión por este oficio la lleva a desafiar miedos y a inspirar a nuevas generaciones.

En el vibrante taller de la Escuela Técnica Otto Krause, el sonido de las herramientas y las chisporroteos de la soldadura crean un ambiente de trabajo intenso. Aquí, Lucila Durán, una entusiasta de la soldadura, ha canalizado sus miedos en una pasión que la ha llevado a destacarse en un campo predominantemente masculino.

Un Comienzo Inesperado en la Soldadura

Lucila, que proviene de una familia sin antecedentes en el metal, comenzó su camino en la soldadura durante sus años en el colegio. A pesar de que inicialmente sentía temor por las chispas y los ruidos del taller, pronto encontró una nueva forma de expresarse. “Mis primeros intentos fueron un desafío, pero con práctica, descubría que podía adaptarme y disfrutarlo”, comenta.

Dedicación y Autoconfianza

Fue la propia Lucila quien se motivó a participar en el torneo, solicitando más horas de práctica a sus profesores. “Me propuse mejorar y me emocionaba la idea de competir”, relató. A medida que se familiarizaba con las técnicas, su confianza creció y halló en la soldadura una verdadera pasión: “Lo que más disfruto es tirar cordones y unificar planchuelas para las competencias”.

Un Camino Hacia la Grandeza

La joven no solo participó en dos torneos regionales entre escuelas técnicas, sino que logró clasificar al certamen nacional. En el segundo torneo, se alzó con el primer puesto, estableciendo un hito en su carrera.

Un Momento Histórico

El 29 de abril, Lucila competía en la final nacional, un evento que marcó el final de una etapa, ya que la organización anunció una evolución hacia el Torneo Nacional de Herrería para diversificar las habilidades en competición. “Me enorgullece estar aquí, rodeada de hombres con más experiencia, pero sé que tengo la capacidad para competir”, afirma con determinación.

Un Ejemplo a Seguir para Futuras Generaciones

El impacto de Lucila en su comunidad ha sido notable. Tras compartir su experiencia con los estudiantes de segundo año, ha visto un aumento en la participación de chicas en la especialidad. “Es increíble ver cómo más mujeres se animan a ingresar a este campo”, subraya.

Un Mensaje de Empoderamiento

Lucila transmite un mensaje claro: “Las mujeres podemos y tenemos espacio en todos los ámbitos. Si yo lo logré, cualquier otra chica también puede hacerlo”. Su historia es un testimonio inspirador de resiliencia y valentía.

Preparándose para el Futuro

Aún no trabaja como soldadora profesional, pero Lucila continúa formándose y tiene la aspiración de convertirse en profesora de herrería. “El próximo año quiero estudiar para enseñar soldadura por arco eléctrico. Quiero seguir inspirando a más chicas”, concluye mientras se prepara para su próximo desafío.

El Compromiso con su Pasión