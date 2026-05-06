NEA: Aumento en la compra de bienes durables y en el endeudamiento

En medio de un consumo privado en auge en todo el país, el noreste argentino (NEA) presenta una historia diferente: las familias están modificando drásticamente sus hábitos de gasto.

Mientras las estadísticas nacionales reflejan niveles récord de consumo, en el NEA se observa una reconfiguración profunda en el comportamiento de las familias. En lugar de seguir comprando productos de consumo cotidiano, los hogares priorizan ahora la adquisición de bienes durables, como autos, motos y electrodomésticos.

Transformación en las Prioridades de Gasto

Los datos revelan un panorama dispar en el nuevo enfoque de consumo. Las ventas de bienes durables han experimentado un aumento notable, con incrementos de hasta un 95% en el sector de motos y del 15% al 16% en autos y electrodomésticos. Esto contrasta con la caída de gastos en productos básicos y servicios, que oscila entre el 9% y el 32%.

Esta situación no es casual. Los precios de los bienes relacionados con el hogar han crecido a un ritmo más lento que el promedio general, mientras que los costos de servicios esenciales, como educación y salud, han aumentado de manera significativa.

El Rol del Crédito en este Cambio

Un aspecto fundamental que subyace a este fenómeno es que el consumo no responde a una mejora en los ingresos reales, sino al acceso al financiamiento. Según estudios recientes, los ingresos del sector privado y del trabajo informal han crecido a un ritmo inferior al de la inflación. Por otro lado, el financiamiento para consumo y ciertas transferencias gubernamentales han visto un aumento que supera el crecimiento de los precios.

Este sistema de financiamiento permite que, a pesar de no experimentar una mejora sustancial en el poder adquisitivo, las familias mantengan su capacidad de gastos. Sin embargo, también plantea desafíos, ya que este modelo depende en gran parte de la deuda y la asistencia estatal.

Desafíos del Financiamiento

A medida que crece la dependencia del crédito, también aumenta el riesgo. La morosidad está en ascenso, particularmente en sectores informales que recurren a opciones de financiamiento no reguladas, donde las tasas de interés pueden ser exorbitantes, alcanzando el 145% en comparación con el 57% de entidades formales. Esta disparidad no solo acentúa la desigualdad en el acceso al crédito, sino que también aumenta el riesgo de sobreendeudamiento entre las familias.

De cara al futuro, el panorama plantea preguntas sobre la sostenibilidad de este modelo de consumo. Aunque una posible recuperación salarial, junto con una reducción de tasas de interés, podría impulsar el gasto, es probable que las familias prioricen la estabilización de sus finanzas antes de aumentar nuevamente su consumo. En este contexto, el consumo en el NEA se sostiene sobre un equilibrio delicado: aunque está en crecimiento, las bases que lo sustentan no garantizan su continuidad.