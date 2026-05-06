Top 10 películas de Netflix en México: ‘Ápex’ lidera la semana

¡Descubre las Películas que Arrasan en Netflix México Esta Semana!

Sumérgete en el emocionante mundo de Netflix con las últimas tendencias en cine. Te traemos la lista actualizada de las películas más vistas en México, ideal para inspirarte en tus próximas maratones de películas.

Netflix, la plataforma de streaming más popular a nivel global, renueva semanalmente su ranking de las películas más vistas en México, ofreciendo un vistazo claro a las historias preferidas por los usuarios.

Con estrenos impactantes y títulos que regresan al Top 10, esta selección se convierte en una valiosa guía para quienes buscan ampliar su catálogo personal este 2026.

Las Películas Más Vistas en Netflix México (27 de abril – 3 de mayo)

La semana anterior, del 20 al 26 de abril, el ranking estuvo liderado por “Ápex”, seguido de cerca por “180” y “Embestida”.

Más que un simple listado, este Top 10 reafirma el papel de Netflix como la principal ventana del consumo audiovisual, especialmente en México. La plataforma ha revolucionado nuestra manera de disfrutar de series y películas. Este ranking no solo refleja las preferencias de los espectadores, sino que además pone de manifiesto las tendencias culturales, los géneros en auge y las narrativas que logran resonar con una audiencia diversa, semana tras semana.