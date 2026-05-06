Hijastro de jubilada confirma pago extra de 65 mil dólares por parte de Adorni

En una nueva declaración que intensifica las tensiones políticas, Leandro Miano, socio del constructor Pablo Martín Feijoo, confirmó que Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, tiene una deuda de 65 mil dólares relacionada con la compra de su propiedad en Caballito.

Este miércoles, ante el fiscal Gerardo Pollicita, Miano aseguró que dicha suma corresponde a los gastos incurridos entre mayo y noviembre del año pasado para mejorar la vivienda de Adorni, una deuda que permanece sin documentar y cuyo pago aún se está esperando.

Detalles de la Deuda y el Contexto Familiar

Feijoo, hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las vendedoras del departamento de Adorni, había declarado anteriormente que este le había prometido aportar 30 mil dólares para la adquisición. Así, se pactó una hipoteca de 200 mil dólares con Viegas y Claudia Sbabo, madre de Miano.

Reformas Adicionales y Nueva Información

Este mismo día surgieron más revelaciones. Matías Tabar, el contratista encargado de las reformas en la casa de Adorni en el country Indio Cuá, aseguró que el jefe de Gabinete también le adeuda 14 millones de pesos (aproximadamente 10 mil dólares) por trabajos realizados en el departamento de Miró al 500.

Investigaciones Judiciales en Curso

La Justicia está repasando operaciones relacionadas con cinco propiedades vinculadas a Adorni o su esposa, Bettina Angeletti. Estas incluyen inmuebles en Parque Chacabuco, Caballito, Exaltación de la Cruz, Morón y La Plata. La investigación se centra en posibles indicios de enriquecimiento ilícito.

Conexiones Controversiales en el Gobierno

La diputada Marcela Pagano ha puesto en duda el origen de los fondos de Adorni, insinuando la cercanía del funcionario con los hermanos Javier y Karina Milei. Pagano, quien se distanció del oficialismo, mencionó reuniones donde se habrían realizado pagos considerables por parte de empresarios.

En declaraciones a C5N, Pagano afirmó que Adorni estaba “habilitado” para viajes al exterior para recibir pagos vinculados a su labor gubernamental, incluyendo encuentros organizados por la periodista Pilar Rahola.

Hipótesis sobre Sobresueldos y Corrupción

El periodista Jorge Fontevecchia reportó que el diputado Esteban Paulón ha propuesto hipótesis sobre posibles sobresueldos en el Gabinete, relacionados con un sistema de corrupción mediante sobreprecios y schémas paralelos de recaudación. Además, se investiga la Fundación Faro, que ha gastado millonadas en campañas publicitarias sin transparencia.

Desde antes de asumir como jefe de Gabinete, Adorni ya había estado bajo la lupa por la gestión de grandes presupuestos, y su papel en la creación del Tech Forum ha desatado aún más controversias.