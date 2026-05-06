Clavijo rechaza al crucero con hantavirus: ‘No se permitirá su entrada’

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se opone rotundamente al desembarco del crucero MV Hondius en Tenerife, tras reportes de casos de hantavirus a bordo. La situación genera inquietud y debate sobre la gestión sanitaria en la región.

Rechazo al desembarco

Fernando Clavijo, líder del gobierno canario, expresó a la emisora Onda Cero: «No puedo permitir que entre en Canarias». Su postura surge tras la decisión del gobierno español de permitir que el crucero atracara en el puerto de Granadilla de Abona, previsto para el sábado.

Medidas anunciadas por el gobierno español

Desde Madrid, se informó que 14 pasajeros españoles ingresarán en cuarentena, mientras que los viajeros internacionales serán repatriados a sus respectivos países. El barco, actualmente en aguas cerca de Cabo Verde, lleva a bordo a aproximadamente 150 personas, bajo estrictas medidas de seguridad.

Casos de hantavirus en el MV Hondius

El MV Hondius enfrenta una crisis tras la confirmación de tres muertes y varios casos de síntomas asociados al hantavirus. El crucero, que zarpó desde Argentina hace un mes, ha generado serias preocupaciones por la salud pública.

Clavijo exige información

El presidente canario criticó la falta de comunicación con el gobierno central. «No se nos ha informado adecuadamente sobre el estado de los pasajeros ni el contagio en el buque», detalló, cuestionando la decisión de enviar el barco a Canarias sin una consulta previa.

Queda por determinar quiénes permanecen a bordo

Por ahora, 146 personas continúan en el MV Hondius, incluidos 61 tripulantes y 88 pasajeros. Se ha reportado un alto grado de diversidad entre los ocupantes, quienes pertenecen a 23 nacionalidades distintas, con la mayoría proveniente del Reino Unido y Filipinas.

La búsqueda de respuestas

Las autoridades y la Organización Mundial de la Salud investigan cómo se inició el brote de hantavirus en el crucero y qué medidas son necesarias para contener la situación. Hasta ahora, se han confirmado tres contagios asociados y otros cinco casos sospechosos han sido identificados.

Contagio y precauciones sanitarias

Se sospecha que el virus pudo haber sido adquirido antes del embarque, lo que complica la identificación del origen del brote. Expertos han sugerido que la transmisión podría haberse dado entre pasajeros, dada la proximidad en camarotes.