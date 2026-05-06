Ted Turner a Jorge Fontevecchia: ‘La Patagonia es el futuro’

La reciente muerte de Ted Turner resuena en el mundo de los medios y el activismo ambiental. Un legado que vive en su famosa entrevista con Jorge Fontevecchia, donde ofreció una visión impactante sobre el futuro de la humanidad y la industria mediática.

El fallecimiento de Ted Turner, el icónico fundador de CNN, trae de nuevo a la luz una entrevista esencial que sostiene reflexiones sobre medios, política y medio ambiente. En enero de 2011, Turner compartió con Jorge Fontevecchia un amplio espectro de pensamientos que hoy cobran una relevancia inquietante.

La Visión de un Innovador

Turner abordó en su charla la urgencia de problemas globales como el riesgo nuclear y la desigualdad, marcando una frase impactante: “Tenemos suficientes armas como para poder destruir el mundo en tan solo una tarde”. Su perspectiva pionera fue no solo sobre el negocio de los medios sino sobre cómo las decisiones afectaban a la humanidad.

Desde la Televisión Tradicional a la Revolución Global

En su ingreso a la televisión, reflexionó sobre un mundo con solo tres cadenas. “No entré por casualidad, sino por una escasez estructural”, afirmó. Su audaz compra de una cadena de UHF en Atlanta fue un paso hacia una nueva era, anticipando la llegada de tecnología que abriría el panorama comunicacional.

Turner subrayó que la verdadera innovación radica en desafiar lo establecido, apuntando: “El pasado se supera haciendo cosas que nadie intentó antes”. Este enfoque se vio reflejado en su trabajo con CNN, donde redefinió cómo se entregaban las noticias, manteniendo un formato continuo y profundo.

Las Noticias como un Ecosistema Relacional

En su intervención sobre la naturaleza de la información, Turner sostuvo que “la noticia no es universal, sino relacional”. Cada hecho tiene su audiencia y su relevancia, lo que transforma el periodismo en un espacio de conexión y contexto.

Un Llamado a la Acción Global

La conversación giró hacia la geopolítica y el medio ambiente, donde Turner fue contundente sobre la necesidad de erradicar las armas nucleares y sobre la crisis del hambre que amenaza a mil millones de personas. Su pronóstico: “Dentro de 15 años, será imposible”. Este tipo de advertencias mostraron su compasión y raigambre humanitaria.

Ted Turner y el Futuro Energético de la Patagonia

En un giro hacia la sostenibilidad, Turner miró a la Patagonia como un laboratorio energético. “Aquí tienen miles de millones de dólares en energía eólica”, comentó, proponiendo una revolución que liberaría a Argentina de combustibles fósiles. “El futuro está en la Patagonia”, señaló con certeza, destacando la necesidad de acción en lugar de solo debate.

La Última Reflexión de un Visionario

Turner cerró su conversación hablando sobre su legado. “Si tuviera que vivir mi vida otra vez, hay cosas que haría diferente, pero ha sido un recorrido sorprendente”. Su visión trascendía el ámbito empresarial; verdaderamente anhelaba un mundo mejor.

La complejidad de sus pensamientos sigue generando eco. Turner no solo dejó una huella en el periodismo, sino que también se convirtió en un defensor incansable de la sostenibilidad y la paz. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo el tiempo y nuestras acciones determinan el futuro.