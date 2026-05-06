App de intercambio de figuritas alcanza 7,800 usuarios en todo el mundo

¡Conectando Pasiones! Stickerswap Revoluciona el Intercambio de Figuritas del Mundial
La innovadora aplicación Stickerswap, desarrollada por el joven programador Valentín Señorans, ya cuenta con más de 7.800 usuarios en su corto tiempo de vida. Este novedoso servicio facilita el intercambio de figuritas del Mundial a través de la geolocalización.
Intercambio Efectivo a un Clic
El funcionamiento de Stickerswap es simple y eficiente. Cada usuario se registra y carga las figuritas que posee, así como las que le faltan. “La app detecta tus colecciones y te conecta con personas cercanas que tienen lo que necesitas”, explica Señorans durante su entrevista con Radio Punto a Punto.
Una Interfaz Amigable
Inspirada en aplicaciones de citas, Stickerswap permite a los usuarios interactuar fácilmente. Al “dar like” a otro perfil, se crea un “match” y se abre un chat para coordinar el intercambio de figuritas.
Acceso a Más Oportunidades con la Versión Premium
La aplicación es gratuita, pero también ofrece una suscripción premium por $5.000 que brinda acceso a un foro donde se publican ofertas de figuritas cercanas. Esta opción amplía la distancia de conexión hasta 15 kilómetros, facilitando aún más las transacciones entre coleccionistas.
Expansión Internacional
Desde su lanzamiento el 26 de abril, Stickerswap ha conquistado el mercado, atrayendo más de 400 usuarios internacionales provenientes de países como Uruguay, Colombia, España y Paraguay. “La idea surgió por la dificultad de conseguir figuritas en el último Mundial”, recuerda el creador.
Un Proyecto Personal y Profesional
Con tan solo 23 años y siendo estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Valentín comparte su entusiasmo por este primer desarrollo. “Me sorprende y alegra mucho la gran acogida de la aplicación”, concluye.