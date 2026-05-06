H&M llega a Argentina: ¿Por qué es tan difícil para las marcas internacionalizarse?

La icónica marca de moda femenina, H&M, ha confirmado su ansiada llegada a Argentina, con planes para abrir su primera tienda en el popular Shopping Alto Palermo en 2027. Este anuncio marca un nuevo capítulo en su historia en el país, después de varios intentos fallidos.

H&M, que había buscado establecerse previamente en el mercado argentino a través de ventas en tiendas multimarcas, finalmente dará el salto hacia un local físico. La compañía sueca se había enfrentado a un panorama complicado, especialmente tras el cierre reciente de su competidor, Forever 21, que se vio obligado a cerrar sus puertas en 2023 tras solo un año de operaciones, debido a problemas financieros y críticas en redes sociales.

Desafíos para las Marcas Internacionales

A pesar de que la llegada de H&M genera expectativas, la historia de otras marcas en Argentina nos lleva a cuestionar: ¿por qué algunas no logran permanecer?

Problemas Económicos y Fiscales

Un reciente análisis de la CEPAL señala que el impuesto a la renta corporativa en Argentina se sitúa en un 35%, superando el promedio regional del 31,8%. Esta carga fiscal, combinada con la inestabilidad económica del país, representa un desafío significativo para las empresas extranjeras.

Percepción en Redes Sociales

Además, las redes han sido un campo de batalla para muchas marcas. Los consumidores han expresado su descontento, acusando a las multinacionales de revender ropa de menor calidad, o de ofrecer prendas de temporadas pasadas. Esta percepción negativa puede influir en la viabilidad de cualquier nueva tienda.

En este contexto, el desembarco de H&M plantea nuevas interrogantes sobre la permanencia de las marcas internacionales en el mercado argentino. ¿Podrá H&M romper el ciclo de fracasos o se enfrentará a los mismos obstáculos que sus predecesores?

El tiempo lo dirá, pero la llegada de H&M sin duda abre un nuevo capítulo en la historia de la moda en Argentina, brindando una oportunidad para que tanto consumidores como marcas evalúen su futuro en el país.