Expertos sugieren ajustar carteras tras el repunte del Merval

La directora de Bell Investments, Emilse Córdoba, expone las reacciones de los mercados financieros ante las crecientes tensiones en Medio Oriente, sugiriendo un giro positivo en un contexto incierto.

En una reciente aparición en Canal E, Emilse Córdoba analizó cómo la posibilidad de una disminución en las tensiones geopolíticas ha llevado a una reacción favorable en los mercados financieros. A pesar de la fuerte volatilidad en los precios del petróleo, los inversores muestran cada vez más esperanzas de estabilidad.

El Mercado No Quiere Conflicto

Córdoba destacó el ánimo optimista que ha prevalecido en el mercado, atribuyendo el reciente aumento a una sobrerreacción ante las expectativas de distensión internacional. “Claramente, el mercado y el mundo no desean una guerra”, afirmó durante su análisis de la jornada financiera.

Recuperación del Merval: ¿Una Luz en el Horizonte?

La especialista se refirió al rebote del Merval, que ha comenzado a recuperarse de las pérdidas significativas de los últimos meses. “Podemos llegar a ver una recuperación de algunos activos argentinos que estaban muy por debajo”, señaló, aunque advirtió que la fuerte presencia de empresas petroleras en el índice local requiere un análisis cuidadoso.

Inversión Selectiva: El Nuevo Paradigma

Córdoba enfatizó que los inversores deben ser más selectivos en el actual escenario. “El análisis de inversiones se vuelve cada vez más meticuloso, ya que no todos los activos se comportarán de la misma manera”, subrayó. Sugirió que puede ser un buen momento para realizar tomas parciales de ganancias, especialmente en instrumentos de renta fija y bonos soberanos.

Petróleo: ¿Estabilidad en Tiempos de Incertidumbre?

En relación al petróleo, la experta observó una notable caída en su precio debido a la percepción de alivio en el conflicto. “Es complicado que el petróleo baje de 90 dólares”, explicó, aludiendo a la futura reconstrucción y reorganización de la matriz energética que mantendrán los precios elevados, además del impacto inflacionario que esto genera en economías como la de Estados Unidos.

El Marco Político y su Influencia en el Mercado

La lectura política de los acontecimientos también fue abordada por Córdoba, señalando que las tensiones internacionales están ligadas a la figura de Donald Trump y las próximas elecciones en Estados Unidos. “Trump es Trump y rompe cuando quiere negociar”, indicó, añadiendo que esto obligará a la administración estadounidense a mostrar resultados contundentes ante la inflación y el desgaste político interno.

Deuda Soberana: ¿Riesgo o Oportunidad?

En cuanto a la deuda soberana argentina, Córdoba destacó que el riesgo político sigue impactando en los precios de los bonos. Comparando los bonos soberanos con obligaciones negociables privadas, sugirió que, a la misma tasa, se puede asumir un menor riesgo. Ella recomendó revisar las carteras y hacer decisiones fundamentadas en lugar de dejarse llevar por emociones.

“El mejor momento para rebalancear la cartera es cuando los mercados están cerrados, permitiendo decisiones más racionales”, concluyó, invitando a los inversores a estar preparados y ser estratégicos en un entorno tan volátil.