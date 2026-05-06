Messi, Beckham y Steve Carell: La Publicidad de Papas Fritas que Generó Furor

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, Lay’s ha presentado una emocionante campaña que fusiona el fútbol con el entretenimiento, dejando a todos con ganas de más.

Una Celebración Mundialista Única

Lay’s ha dado el pistoletazo de salida a su campaña publicitaria, denominada «Epic Watch Party» o «Sin Lay’s no hay partido», en la vibrante ciudad de Miami. Este innovador concepto reúne a leyendas del fútbol y a la inesperada estrella del cine, Steve Carell, en una experiencia sin precedentes para los fanáticos.

La Creatividad Detrás de la Campaña

El anuncio, producido junto a Slap Global, muestra a los iconos David Beckham y Thierry Henry organizando una exclusiva watch party para aficionados locales. El único requisito para participar: ser sorprendido en un supermercado con una bolsa de Lay’s en la mano. Los afortunados seleccionados son transportados a un hogar donde comparten el partido con sus ídolos.

Un Momento Épico con Lionel Messi

El clímax del comercial llega con la aparición del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, quien, en una breve pero impactante aparición, saluda al público con un sencillo «buenas». Su llegada generó una avalancha de reacciones en redes sociales como X e Instagram. Carell, por su parte, propone animar el entretiempo con una divertida sesión de karaoke, mientras que la futbolista española Alexia Putellas también se une a esta celebración.

Una Evolución de su Éxito Anterior

Esta campaña es una evolución de la anterior iniciativa «No Lay’s, No Game», lanzada durante la UEFA Champions League 2023-2024. Con una mayor ambición y producción, Lay’s busca llevar la experiencia del espectador a un nuevo nivel.

Interacción en Tiempo Real con los Fans

Más allá del anuncio, PepsiCo, la empresa detrás de Lay’s, ha desarrollado un ecosistema de participación que incluye un grupo de WhatsApp llamado «Epic Watch Party», que ya une a más de 4 millones de aficionados. Este chat cuenta con memes, notas de voz, reacciones a goles y contenido exclusivo en tiempo real durante los partidos.

Un Compromiso con los Aficionados

«La campaña siempre ha buscado conectar a los aficionados con los jugadores que admiran de una manera auténtica y memorable», compartió Alexis Porter, Vicepresidenta Global de Lay’s, reafirmando el compromiso de la marca con los fanáticos del fútbol.