Gastón Alonso: ‘Nueve meses de caída continua en la recaudación’

El economista Gastón Alonso revela preocupantes señales sobre la economía argentina en sus primeros indicadores de abril. En un contexto marcado por la caída de la recaudación y la disparidad entre sectores, los datos sugieren un frenazo en la recuperación.

El economista Gastón Alonso realizó un exhaustivo análisis de los primeros indicadores económicos de abril, indicando que se observan claras señales de desaceleración. Durante una charla en Canal E, Alonso destacó la notable caída en la recaudación, la disminución en la venta de autos, y la creciente desigualdad entre los sectores beneficiados y aquellos que están en retroceso.

¿Cómo Arranca Abril en la Economía?

Alonso describió abril como un mes crucial para entender si la ligera recuperación observada en marzo puede mantenerse o, por el contrario, si la actividad económica retrocede nuevamente.

“Abril viene medio mal”, declaró, y añadió que los primeros datos no transmiten una sensación positiva sobre el mes en comparación con el anterior.

Los indicadores preliminares apuntan a un estancamiento de la economía que aún se recupera de una caída significativa en febrero.

La Preocupante Caída de la Recaudación

Uno de los aspectos más inquietantes del análisis de Alonso es la disminución de la recaudación fiscal, que finalizó abril con un descenso interanual real del 3.8%, marcando el noveno mes consecutivo de retroceso.

“Es la novena caída consecutiva y eso es una mala señal”, subrayó Alonso. Este dato refleja un nivel de actividad que todavía no alcanza una recuperación plena. En sus palabras, “comparamos abril de 2026 con abril de 2025 y la situación es peor”.

La baja se ve agravada por las rebajas de impuestos implementadas por el Gobierno, particularmente en los derechos de exportación y bienes personales.

Desigualdades en el Modelo Económico

El economista cuestionó la narrativa oficial de neutralidad en las políticas económicas, argumentando que el sistema beneficia a ciertos sectores específicos.

“Al observar qué impuestos disminuyen y cuáles aumentan, identificamos claramente a los ganadores y perdedores”, afirmó. Las reducciones fiscales favorecen especialmente a empresas exportadoras y a contribuyentes de altos ingresos, mientras que los más vulnerables continúan sin apoyos.

Alonso también criticó la eliminación de programas sociales como la devolución del IVA en la canasta básica, y el restablecimiento del impuesto a las ganancias para los trabajadores.

Desempeño del Sector Automotor y el Aumento de Importaciones

El sector automotor también presenta preocupaciones. Alonso indicó que en abril, las ventas de autos no fueron favorables, y alarmó sobre el aumento de importaciones en el mercado. “El 70% de los autos vendidos en abril fueron importados, en contraste con el 30% de producción nacional”, destacó.

Asimismo, el economista mencionó que las ventas de autos de lujo han aumentado considerablemente tras la reducción de impuestos internos.

“El Gobierno ha podido hacer que los autos de lujo sean mucho más accesibles”, comentó, señalando un notable incremento en las unidades vendidas por una marca premium.

Éxito en Ventas de Motos y Aumento en el Trabajo Informal

A diferencia de los automóviles, el sector de las motos ha alcanzado cifras récord, con más de 80,000 unidades patentadas en abril, representando un crecimiento del 50% en comparación con el año anterior.

Alonso relacionó este fenómeno con el auge del trabajo a través de plataformas digitales y el incremento en los costos del transporte público. “Los modelos de moto más vendidos son los más económicos, lo que puede estar ligado al crecimiento de los trabajadores de delivery”, concluyó.