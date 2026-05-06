UNC Advierte sobre Falta de Fondos para Hospitales Universitarios: ‘La Ley se Aprobó, pero los Recursos No Llegaron’

Los hospitales universitarios de Córdoba atraviesan un momento crítico debido a la falta de financiamiento nacional, a pesar de que los fondos necesarios fueron aprobados por ley a finales de 2025. Aunque el sistema continúa funcionando, se prevé un agravamiento de la situación en los meses venideros.

En conversación con Radio Punto a Punto, Rogelio Pizzi, secretario técnico de la Universidad Nacional de Córdoba, destacó que la situación financiera de estos hospitales tiene un esquema específico que no se ha cumplido. «A finales del año pasado se aprobó la ley, y aún en mayo no hemos recibido ninguna partida», expresó.

Presupuesto Necesario para el Funcionamiento

Se estima que se necesitan alrededor de 79.000 millones de pesos para mantener operativos siete hospitales en todo el país, incluyendo el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional en Córdoba. Estos fondos son fundamentales para cubrir funcionamiento, infraestructura, insumos y tecnología médica.

A pesar de la crisis, los hospitales siguen brindando atención, aunque con creciente dificultad. «Ofrecemos servicios de calidad como siempre, pero debemos priorizar recursos», advirtió Pizzi.

El Impacto de un Contexto Económico Desfavorable

El mantenimiento y la reposición de equipos de alta complejidad son uno de los principales retos. «Cuando se rompe un equipo esencial, como un endoscopio, debemos decidir cómo utilizar los recursos limitados», comentó Pizzi.

A esto se suma el impacto de la actual situación económica. Muchos insumos y medicamentos están dolarizados, lo que complica aún más la operativa, y la demanda está aumentando sin cesar. El porcentaje de pacientes sin cobertura que atendían era de un 15% a 20%, y hoy se acerca al 40%.

Un Afluente de Pacientes

Pizzi también mencionó un incremento en el número de pacientes provenientes del sistema privado que buscan atención en hospitales públicos. «Recibimos a muchas personas de clínicas privadas en busca de estudios, diagnósticos o cirugías», reveló, y añadió que están comenzando a recibir derivaciones de otras provincias.

Finalmente, el secretario técnico agregó que la universidad mantiene una comunicación constante con las autoridades nacionales y legisladores. «Siempre abogamos por el diálogo y hay diputados que comprenden la situación y están colaborando», concluyó Pizzi.