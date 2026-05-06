Bayern Múnich vs. PSG: Sigue en vivo las semifinales de la Champions League minuto a minuto

La emoción está en el aire con el enfrentamiento entre Bayern Munich y Paris Saint Germain este miércoles a las 16:00. Este partido de vuelta de semifinales promete ser un espectáculo imperdible para los fanáticos del fútbol.

El Allianz Arena de Múnich acogerá un electrizante choque entre dos gigantes del fútbol europeo. Arbitrado por el portugués João Pinheiro, el encuentro definirá quién avanza a la gran final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Detalles del Partido

Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión del partido en vivo a través de ESPN y Fox Sports. Además, aquellos que prefieren ver el partido por streaming, pueden hacerlo mediante el plan premium de Disney+.

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Expectativas para el Encuentro

Ambos equipos llegan con grandes expectativas. Bayern Munich, conocido por su potencia ofensiva, se enfrenta a un PSG que cuenta con una plantilla repleta de estrellas. Este duelo es mucho más que un simple partido; es una batalla por la gloria en el fútbol europeo.

La Historia en la Champions League

Este enfrentamiento añade un nuevo capítulo a la rica historia que ambos clubes tienen en la Champions League. Con múltiples títulos en su haber, tanto Bayern como PSG buscan consolidar su legado en el torneo más prestigioso a nivel de clubes.