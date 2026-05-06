Video: Incendio en centro comercial de Irán deja ocho muertos; investigan al constructor

Un devastador incendio se desató en el centro comercial Arghavan, ubicado al oeste de la capital iraní, provocando momentos de angustia y caos en la zona. Más de 250 tiendas y alrededor de 50 oficinas fueron afectadas por las llamas.

El siniestro se descontroló rápidamente, provocando que una densa columna de humo negro cubriera los alrededores. Según informes de la televisión estatal, 36 personas resultaron heridas y las autoridades advirtieron que este número podría aumentar a medida que prosigan las evaluaciones.

Rescate y control de la situación

Equipos de emergencia trabajaron incansablemente durante la noche para controlar el incendio en el edificio de siete pisos. Este trágico evento se encuentra entre los más mortales que ha vivido Irán en años recientes, siendo comparable al colapso del edificio Plasco.

Investigación en marcha

Después del desastre, la fiscalía de Shahriar ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del incendio. Se ha emitido una orden de arresto para el constructor del edificio, en el marco de las indagaciones sobre posibles negligencias o violaciones de seguridad. Los primeros informes indican que materiales inflamables en la fachada pudieron haber acelerado la propagación del fuego.

Reacción del gobierno y prevención futura

A pesar de que incendios industriales son relativamente comunes en la región, la elevada cifra de heridos ha provocado una rápida respuesta legal por parte del gobierno. Las autoridades han prometido realizar una auditoría exhaustiva de edificios comerciales similares para evitar que se repitan tragedias como esta.