Colas de más de diez cuadras en Moreno por empleos en un frigorífico: ‘La necesidad es inmensa’

Una convocatoria inesperada desató la búsqueda masiva de trabajo en Moreno, donde la necesidad de empleo se siente más que nunca.

La Cabaña Don Theo, reconocida por su famosa media res familiar, lanzó un llamado para sumar personal en su sucursal de Moreno, y lo que comenzó como una simple invitación se convirtió en un fenómeno. Más de mil personas se hicieron presentes, formando una interminable fila que se extendió durante más de 1.000 metros desde las tempranas horas de la madrugada.

Carolina Carena, propietaria de Cabaña Don Theo, expresa su asombro ante la gran respuesta de la comunidad: “Nos impacta mucho. Por un lado, estamos contentos con la afluencia, pero la cantidad de personas es aterradora”. Solo hay 60 puestos disponibles, lo que hace que la competencia sea feroz.

Entre la multitud, se pueden ver rostros de diferentes edades: desde jóvenes ansiosos hasta jubilados que buscan una oportunidad. “La necesidad es tan grande que cualquier puesto es valioso”, remarca Carena, quien destaca que muchos postulantes tienen formación, pero la urgencia de trabajar prevalece.

Los Jóvenes en la Fila

Ezequiel Páez y Lucas Ziccone, ambos de 24 años, llegaron desde Merlo con su currículo en mano, emocionados ante la posibilidad de conseguir empleo. “La situación es complicada para todos; estamos aquí con esperanzas”, comparten.

Experiencias de Mayor Trayectoria

Valeria, de 58 años, reflexiona sobre su difícil situación tras perder un trabajo de 24 años durante la pandemia. “A pesar de mi experiencia, conseguir empleo a esta edad es un reto”, dice mientras se mantiene optimista en su búsqueda.

Desafíos Familiares

Daniel Enrique Soraire, de 59 años, espera en la fila sintiendo la presión de la responsabilidad familiar. “Tengo dos hijas y necesito conseguir algo rápidamente; cualquier cosa es buena”, confiesa este experto en carnicería que busca reinsertarse en el mercado.