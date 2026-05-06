Colas de más de diez cuadras en Moreno por empleos en un frigorífico: ‘La necesidad es inmensa’

La Fila Más Larga por un Empleo: Cabaña Don Theo Atrae a Más de Mil Aspirantes
Una convocatoria inesperada desató la búsqueda masiva de trabajo en Moreno, donde la necesidad de empleo se siente más que nunca.
La Cabaña Don Theo, reconocida por su famosa media res familiar, lanzó un llamado para sumar personal en su sucursal de Moreno, y lo que comenzó como una simple invitación se convirtió en un fenómeno. Más de mil personas se hicieron presentes, formando una interminable fila que se extendió durante más de 1.000 metros desde las tempranas horas de la madrugada.
Un Escenario Impactante
Carolina Carena, propietaria de Cabaña Don Theo, expresa su asombro ante la gran respuesta de la comunidad: “Nos impacta mucho. Por un lado, estamos contentos con la afluencia, pero la cantidad de personas es aterradora”. Solo hay 60 puestos disponibles, lo que hace que la competencia sea feroz.
Historias de Supervivencia en la Búsqueda Laboral
Entre la multitud, se pueden ver rostros de diferentes edades: desde jóvenes ansiosos hasta jubilados que buscan una oportunidad. “La necesidad es tan grande que cualquier puesto es valioso”, remarca Carena, quien destaca que muchos postulantes tienen formación, pero la urgencia de trabajar prevalece.
Los Jóvenes en la Fila
Ezequiel Páez y Lucas Ziccone, ambos de 24 años, llegaron desde Merlo con su currículo en mano, emocionados ante la posibilidad de conseguir empleo. “La situación es complicada para todos; estamos aquí con esperanzas”, comparten.
Experiencias de Mayor Trayectoria
Valeria, de 58 años, reflexiona sobre su difícil situación tras perder un trabajo de 24 años durante la pandemia. “A pesar de mi experiencia, conseguir empleo a esta edad es un reto”, dice mientras se mantiene optimista en su búsqueda.
Desafíos Familiares
Daniel Enrique Soraire, de 59 años, espera en la fila sintiendo la presión de la responsabilidad familiar. “Tengo dos hijas y necesito conseguir algo rápidamente; cualquier cosa es buena”, confiesa este experto en carnicería que busca reinsertarse en el mercado.
La Realidad de los Nuevos Titulares
Florencia Sirimarco, de 22 años, acompañada de sus amigas, comparte su anhelo de conseguir un trabajo que le permita ser independiente. “Es muy difícil la búsqueda, pero conseguir empleo cambiaría mi vida por completo”, asegura, con el deseo de seguir con sus estudios y proyectos personales.
Presiones Económicas
Matías Aranda y Brenda Vergara, ambos de 25 años, viven la urgencia de la paternidad y la precariedad laboral. “A veces sólo podemos elegir entre comida o pagar por el gas, la situación es complicada”, lamenta Matías, mientras esperan su turno para una entrevista.
Un Mar de Esperanza
A pesar de las dificultades y de la lluvia que les ha dado una breve tregua, la fila que avanza a lo largo de varias cuadras mantiene la esperanza en alto. Los aspirantes, motivados por la posibilidad de un nuevo comienzo, continúan esperando con optimism. Las entrevistas podrían extenderse hasta las 17, y con cada currículum hoja que se entrega, renace la ilusión de un trabajo digno en tiempos difíciles.