Más de 10 cuadras de fila y acampe nocturno en busca de 60 empleos en un frigorífico de Moreno

Una amplia fila que se extendía por más de mil metros refleja la desesperación de quienes buscan trabajo en medio de una crisis económica en Argentina.

La madrugada en el conurbano bonaerense estaba oscura y fría, pero más de un millar de personas desafiaron las inclemencias del tiempo para presentar su currículum en el frigorífico Cabaña Don Theo, ubicado en la localidad de Moreno. La convocatoria, anunciada a través de redes sociales, prometía un número limitado de vacantes en un contexto donde la búsqueda de empleo se convierte en un reto diario.

El panorama desolador de la búsqueda laboral

Con 60 empleos en juego y miles de aspirantes alineados, la situación se transformó en una representación palpable de la crisis económica que atraviesa al país. A medida que incrementaba la fila, la empresa se vio obligada a improvisar un puesto de choripanes para ofrecer algo de alimento a quienes esperaban. Carolina Carena, la dueña, expresó su asombro: “Estamos contentos por la cantidad de gente, pero lamentamos lo desesperada que es la situación.”

Historias detrás de la fila

Entre rostros cansados, emergen relatos de perseverancia y necesidad. Ezequiel Páez y Lucas Ziccone, dos jóvenes de 24 años que viajaron desde Merlo, comparten el mismo destino laboral incierto. Ezequiel perdió su trabajo hace un mes, mientras que Lucas lleva tres meses sin ingresos. Para ellos, lograr un empleo solo representa una oportunidad de subsistencia.

La amplia gama de edades entre los solicitantes subraya cómo la necesidad afecta a todos. Valeria, de 58 años, y Daniel, de 59, comparten la angustia de haber visto desaparecer sus empleos durante la pandemia y buscan oportunidades en un contexto incierto. “No tengo dinero para ayudar a mis hijas ni para mí mismo”, confesó Daniel, quien espera encontrar trabajo antes de que su situación se vuelva crítica.

Generaciones en busca de empleo

Florencia Sirimarco, de 22 años, se unió a la fila tras renunciar a su trabajo en la esperanza de un futuro más prometedor, pero se encontró con la dura realidad del desempleo. «Quería algo mejor, pero no pensé que la búsqueda sería tan difícil», lamentó la joven de General Rodríguez, quien aún sueña con continuar sus estudios y trasladarse de la casa familiar.

Un dilema cotidiano

Las historias de Matías Aranda y Brenda Vergara, una pareja de 25 años, revelan un cuadro aún más sombrío. Atrapados en una situación precaria, comparten vivienda y enfrentan el desafío de elegir entre comprar comida y pagar un suministro básico. “Debemos ver si comemos o compramos una garrafa”, expresó Brenda con un tono que refleja la cruda realidad.

Las largas esperas y las esperanzas de un futuro mejor

A pesar de la llovizna y el frío, la multitud permaneció firmemente en su lugar, esperando la oportunidad de escuchar su nombre y obtener uno de los escasos empleos disponibles. A medida que las horas pasaban, la fila seguía creciendo, simbolizando la incansable lucha de muchos argentinos por conseguir un medio de vida en tiempos difíciles.