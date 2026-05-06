El Megatsunami de Alaska: Causas del Segundo Más Grande de la Historia

Un reciente estudio revela que un megatsunami registrado en Alaska es el segundo más alto de la historia, evidenciando los peligros que conlleva el derretimiento de los glaciares y el cambio climático.

Una ola gigantesca devasta el sureste de Alaska

El año pasado, un fenómeno impactante recorrió un fiordo remoto en Alaska, arrasando con todo a su paso. Este evento, aunque pasó desapercibido inicialmente, ha captado la atención de los científicos tras un análisis reciente que revela cómo pequeños terremotos provocaron un deslizamiento de tierra masivo.

La Magnitud del Desastre

Un avalancha impresionante de 64 millones de metros cúbicos de roca, equivalente a 24 Pirámides de Guiza, se desprendió de una montaña y se precipitó al mar. La fuerza de esta caída generó una ola de aproximadamente 500 metros de altura, creando un fenómeno que, de no haber sido por la hora del día, podría haber tenido consecuencias catastróficas, como advierten los investigadores.

Un Llamado de Atención

Bretwood Higman, un geólogo local, destaca que el evento fue un «llamado de atención». Según él, la suerte de que ningún barco turístico estuviera presente en el momento del tsunami no es algo que se puede dar por hecho en futuras ocurrencias.

Megatsunamis: Comprender el Peligro

Los megatsunamis, como el de Alaska, son fenómenos raros que ocurren típicamente cuando un deslizamiento de tierra colapsa en el agua. Este tipo de olas difiere de los tsunamis tradicionales, que se generan en el mar abierto por terremotos o explosiones volcánicas y pueden causar devastaciones a gran escala.

Un Escenario de Riesgo Creciente

Las condiciones geográficas de Alaska, con sus montañas pronunciadas y sufrecuentes terremotos, la convierten en un terreno fértil para estos desastres naturales. Investigaciones recientes sugieren que el cambio climático y el deshielo de glaciares están aumentando la frecuencia de estos eventos peligrosos.

Investigación en Curso

Tras el suceso, un equipo de expertos ha analizado minuciosamente la situación, utilizando datos sísmicos y estudios de campo para entender las dinámicas del tsunami. La conclusión es clara: el calentamiento global no solo está provocando que más hielo se derrita, sino que también está desestabilizando las estructuras geológicas que pueden llevar a colapsos masivos.

Cambiando la Dinámica del Turismo

Con la creciente preocupación por la seguridad, varias compañías de cruceros han decidido suspender sus operaciones en el fiordo Tracy Arm, un popular destino turístico en la región. La conciencia de los riesgos parece haber aumentado, pero la llegada de más turistas a áreas propensas sigue siendo un tema de debate.

Conclusiones sobre el Futuro de los Megatsunamis

Con el aumento de la actividad en zonas remotas y la posibilidad de que estos fenómenos se repitan con mayor frecuencia, la vigilancia y la investigación son más necesarias que nunca. Los científicos enfatizan la importancia de estar preparados y comprender los peligros que plantea el cambio climático en nuestras costas.