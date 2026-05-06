Arroyo Salgado: ‘Un funcionario corrupto es reflejo de un civil corruptor’

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado hizo una contundente defensa del sistema judicial al abordar el creciente desafío del crimen organizado y la corrupción durante un evento en el Rotary Club de Buenos Aires.

En su charla “Investigaciones complejas y credibilidad en la Justicia”, Arroyo Salgado enfatizó la necesidad de que el sistema judicial evolucione ante el avance de delitos relacionados con la tecnología. “Hoy se delinque de forma virtual y se maneja el poder a través de este nuevo entorno”, afirmó, resaltando que la realidad actual es un punto de quiebre para la humanidad.

Corrupción Institucional y Delito en la Era Digital

La magistrada advirtió que la corrupción está profundamente arraigada en las instituciones argentinas, señalando que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”. Arroyo Salgado identificó una “corrupción estructural” que demanda un cambio profundo en la administración pública y la justicia.

La Obsolescencia de las Instituciones Tradicionales

Según Arroyo Salgado, la acelerada evolución tecnológica y el uso de inteligencia artificial han hecho que muchas de las instituciones que heredamos sean ineficaces frente a los nuevos desafíos del crimen. “Las estructuras tradicionales de control estatal ya no son suficientes”, destacó.

El Sistema Penitenciario y su Crisis

Un punto clave en su análisis fue el sistema penitenciario, donde destacó que muchos reclusos continúan delinquiendo desde prisión utilizando teléfonos celulares. “La pena privativa de libertad ha perdido su significado”, expresó, instando a la implementación de un concepto de “libertad virtual” en reformas futuras al Código Penal.

La Intersección del Narcotráfico y la Corrupción

La jueza relacionó el avance del narcotráfico con las deficiencias institucionales, señalando que el crimen organizado ha comenzado a apoderarse de áreas del Estado en zonas fronterizas. “El narcotráfico, el terrorismo y la corrupción son las principales amenazas que enfrentamos”, dijo.

Reflexiones Personales y Desafíos Pendientes

Arroyo Salgado se refirió a vivencias personales, como el atentado contra la AMIA y la muerte de su ex pareja, el fiscal Alberto Nisman. Afirmó que, aunque se ha demostrado que Nisman fue asesinado, es difícil señalar a los responsables materiales debido a las complejidades del caso.

Cambios Necesarios en la Gestión del Sistema Penitenciario

La jueza también cuestionó la actual administración del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, sugiriendo que este debería estar bajo el control del Ministerio de Seguridad. “Es una cuestión de seguridad pública”, argumentó.

Acciones Urgentes para Combatir la Extorsión

Para abordar la problemática de las extorsiones telefónicas desde las cárceles, Arroyo Salgado reveló que envió un mensaje al ministro de Justicia bonaerense, solicitando intervenciones efectivas. “Los detenidos están realizando llamadas extorsivas desde líneas declaradas”, alertó.

La Necesidad de Mayor Transparencia Judicial

Finalmente, la jueza defendió la importancia de que el Poder Judicial sea más proactivo en comunicar su labor hacia la sociedad. “La Justicia debe informar sobre los casos que generan inquietud en la comunidad. El verdadero reto es luchar contra la corrupción”, concluyó.