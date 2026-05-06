Federico Glustein: ‘El superávit es real, pero insostenible’

El economista Federico Glustein ofrece una visión crítica sobre el actual superávit fiscal del Gobierno argentino, cuestionando su viabilidad a largo plazo y lo que realmente lo sustenta.

En el contexto del debate sobre las finanzas públicas, Glustein subraya que aunque el superávit fiscal de aproximadamente 6,8 billones de pesos es tangible, su sostenibilidad está en discusión. Destaca que este resultado se basa en factores excepcionales, lo que podría comprometer su continuidad.

Condiciones del Superávit: ¿Realidad o Ilusión?

“El superávit es real pero no es sostenible”, enfatiza Glustein en su intervención, explicando que las ganancias del primer trimestre dependen de mecanismos extraordinarios como el uso de rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no corresponden a ingresos genuinos. Además, resalta el aumento en el costo de los intereses de deuda, que afecta la interpretación del resultado fiscal.

Desafíos en la Recaudación y la Fragilidad Fiscal

Glustein también menciona que la caída en la recaudación es un riesgo significativo para la continuidad del superávit. A pesar de un crecimiento nominal del 27% en abril, este se queda corto frente a una inflación que alcanzó el 32,4%. “Hay 5 puntos porcentuales reales que vienen siendo acumulativos”, afirma, advirtiendo que este fenómeno lleva ya nueve meses.

La combinación de un menor consumo, la baja en la producción y la reducción en la recaudación conforma un escenario complicado para las finanzas del Estado. “Eso hace que ese superávit sea muy poco sostenible”, insiste el economista, subrayando su preocupación por el equilibrio fiscal.

Señales Mixtas en la Economía: Brotes Verdes

A pesar de su diagnóstico cauteloso, Glustein reconoce que existen algunos indicadores positivos en la economía. Por ejemplo, la construcción ha dejado de caer y algunos sectores del consumo masivo muestran leves mejoras. Sin embargo, advierte que estos signos positivos se producen en un ambiente de problemas estructurales, especialmente en el mercado laboral.

“El empleo no está creciendo; lo que sí aumenta es la informalidad”, señala, resaltando una de las debilidades del contexto actual. Esta condición impacta directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos y en la dinámica de consumo.

El crecimiento se está concentrando en áreas específicas como la minería, la agricultura exportadora, y la energía, lo que está impulsando un ligero ascenso del PIB. “Esos sectores siguen creciendo y eso es lo que empuja al PBI hacia arriba”, aclara.

Aún así, Glustein destaca que una recuperación alrededor de la industria, el turismo y los servicios es fundamental para lograr un crecimiento equilibrado y sostenible. Para ello, es vital mejorar el empleo formal y asegurar una recuperación en el consumo de bienes básicos y alimentos.