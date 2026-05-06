Hantavirus en Bariloche: Hombre internado y su familia aislada

Alerta en Bariloche: Diagnóstico de Hantavirus Desata Aislamiento Familiar

Un hombre de 43 años ha sido diagnosticado con hantavirus en Bariloche, lo que ha llevado a las autoridades a implementar medidas de aislamiento en su familia. Esta situación se produce en medio de una creciente preocupación por los casos vinculados al crucero MV Hondius, que ha estado en aguas argentinas.

Actualmente, el paciente se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Zonal de Bariloche, donde su estado se reporta como estable y bajo monitoreo continuo, sin requerir asistencia respiratoria.

Origen de la Enfermedad en Investigación

El hombre se presentó en la guardia del hospital con síntomas como fiebre, dolor corporal y diarrea. Pronto se le realizaron pruebas que confirmaron el diagnóstico de hantavirus. Se investiga si el contagio se produjo durante un viaje reciente por Salta y Jujuy o mientras realizaba tareas de desmalezamiento en Bariloche. Es importante señalar que no existe conexión con los casos del crucero MV Hondius, donde se han reportado varias muertes y contagios.

Aislamiento Familiar

Como parte de los protocolos sanitarios, su pareja e hijo han sido aislados al ser considerados contactos estrechos. La investigación sobre el origen del contagio es fundamental, ya que las cepas del hantavirus tienen diferentes modos de transmisión. La cepa del norte del país no se contagia entre personas, mientras que la cepa Andes, prevalente en la Patagonia, sí puede transmitirse de un individuo a otro.

Historial de Casos en Bariloche

Este no es el primer caso reciente de hantavirus en Bariloche. En febrero pasado, un policía de 39 años falleció por la mismo enfermedad tras haberse presentado en el hospital con síntomas gripales. En noviembre también se reportó la muerte de un albañil de 43 años que había presentado síntomas similares mientras trabajaba.

Estadísticas Actuales

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, en la temporada 2025-2026 se han registrado un total de 101 casos de hantavirus en Argentina, con las provincias de Buenos Aires, Salta y Santa Fe liderando en cantidad. Hasta ahora, se contabilizan 32 fallecimientos asociados a la enfermedad.

Comprendiendo el Hantavirus