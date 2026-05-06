Thelma Fardín celebra la ratificación de la condena a Juan Darthés: ‘Gané yo y ganamos todas’

Thelma Fardín celebra la ratificación de la condena a Juan Darthés

La actriz argentina Thelma Fardín expresa su gratitud hacia quienes la apoyaron tras la noticia de que la justicia brasileña ha reafirmado la culpabilidad del cantante Juan Darthés en el caso de abuso sexual que la involucró, cuando ella era menor de edad.

«Estoy sola en mi casa y lo que me sale es agradecerles»,«Si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca o de lejos, me sostuvo.»

La lucha por justicia

La reciente decisión judicial representa la segunda vez que Darthés, actor de ascendencia argentina y brasileña, apela un fallo que lo declaró culpable de acceso carnal en 2024, resultando en una condena de seis años de prisión. Este caso comenzó en 2009, cuando Fardín, que tenía apenas 16 años, denunció a Darthés, de 45 años, por abusos cometidos durante una gira promocional de la serie infantil "Patito Feo".

La denuncia inicial se presentó en Nicaragua, donde ocurrió el hecho, pero se trasladó a Brasil, país de residencia de Darthés tras escapar para evitar su extradición.

Reacción de organizaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional, en una publicación reciente, destacó la importancia del fallo: "Ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos".</strong Además, enfatizó que este evento es un paso significativo en la lucha contra la violencia sexual hacia niñas y adolescentes.

Las alternativas de Darthés se ven reducidas, ya que solo le queda una última instancia de apelación, la cual, según expertos, tiene pocas probabilidades de éxito.

El impacto del #MeToo argentino

El testimonio de Fardín resonó profundamente en la sociedad argentina, marcando el inicio de un movimiento similar al #MeToo en Estados Unidos tras el escándalo de Harvey Weinstein. Durante una conferencia de prensa en 2018, Fardín relató los hechos dolorosos de aquel año. Sus palabras, "Mirá cómo me ponés",</strong se convirtieron en un grito de lucha para muchas mujeres que rompieron el silencio sobre sus experiencias.

"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Me encontré rodeada de personas dispuestas a acompañarme y darme amor", reflexionó la actriz.

Detalles del caso en Brasil

La travesía judicial de Fardín ha sido complicada. Desde la denuncia presentada en Managua hasta la eventual condena en Brasil, el proceso ha estado lleno de desafíos. Tras un inicial fallo de absolución en Brasil por falta de pruebas suficientes, la justicia cambió de enfoque en 2024, condenando a Darthés a seis años de prisión.

En un mensaje emotivo en redes, Fardín celebró: "Nosotras ganamos muchas veces".</strong Actualmente, Darthés se encuentra en un régimen especial que le permite salir de prisión durante el día, mientras espera conocer el resultado de su última apelación.