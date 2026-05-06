Robo Impactante Junto a la Casa del Contratista Manuel Adorni

Un asalto a mano armada sacudió la tranquilidad del barrio Chacras de Martín Fierro en Exaltación de la Cruz, generando inquietud entre los vecinos que ahora exigen más seguridad.

Durante la madrugada del miércoles, seis encapuchados y armados ingresaron a una vivienda situada en la calle Los Teros, a tan solo 400 metros de la residencia del constructor Matías Tabar. El hecho está siendo investigado por la Policía Bonaerense y la fiscalía local, y se produce en un contexto de preocupación tras un robo similar ocurrido hace dos semanas.

Un barrio en alerta tras el violento asalto

El inusual suceso se registró a las 4 a.m., momento en que un vehículo de la Guardia Urbana, que patrullaba la zona por la reciente ola delictiva, se encontraba en el lugar. La falta de seguridad privada en el barrio, aunque con cerco perimetral, ha dejado a los residentes inquietos.

La sospecha de los vecinos

Los comentarios entre los vecinos giran en torno a Matías Tabar, conocido por ser el constructor de la casa de Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el country Indio Cua, ubicado a unos 15 kilómetros. Tras el robo, Tabar expresó su temor: «Estoy cagado en las patas”, compartió con amigos, ampliando el ciclo de rumores en el vecindario.

Detalles del asalto: un arquitecto como víctima

El objetivo del crimen fue un arquitecto, quien fue amenazado durante el atraco. Según informaron fuentes cercanas, los delincuentes llegaron buscando dólares, aunque se fueron con pesos. La agresividad del suceso se intensificó cuando retuvieron momentáneamente al hijo de la pareja, un niño de apenas tres años, provocando pánico en la comunidad.

Confusión y rumores sobre los motivos

Varias versiones circulan respecto a las razones detrás del robo. Mientras algunos sugieren que fue un robo común, otros especulan que podría haber estado relacionado con los cobros de Tabar. Sin embargo, el constructor asegura que solo recibió aproximadamente 80 mil dólares, que utilizó para cubrir gastos operativos, lo que contradice las percepciones sobre sus finanzas.

Demandas de mayor seguridad

La alarma social ha llevado a los residentes a presentar denuncias en la comisaría de Capilla del Señor, solicitando un incremento en la seguridad del área. La preocupación se intensifica con la reciente secuencia de dos asaltos violentos en solo 15 días, algo inesperado para un lugar conocido por su tranquilidad.

Un contexto de inseguridad creciente

A pocos pasos de Chacras de Martín Fierro, se encuentra el haras «El Capricho», vinculado al ex canciller Gerardo Werthein, sugiriendo que la inseguridad no respeta barreras. Este último episodio deja en evidencia que la falta de seguridad privada ha creado un clima de vulnerabilidad, ya que las casas dependen en gran medida de alarmas y vigilancia limitada.