Mirtha regresa a la TV: descubre quiénes serán sus primeros invitados

Después de tres semanas de ausencia debido a un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand vuelve a iluminar la pantalla de El Trece este sábado. La emblemática conductora ha confirmado su regreso a "La noche de Mirtha", programa que se emitirá a las 21:30 y que contará con importantes invitados.

La primera ausencia de Mirtha se registró el 18 de abril, seguido por otra el 25 del mismo mes. A pesar de sentirse «bien», su deseo de volver el 2 de mayo fue frustrado por las recomendaciones médicas, que le sugirieron continuar su recuperación en casa.

Ahora, la icónica figura de la televisión argentina se encuentra lista y entusiasmada. Según sus declaraciones, ha estado preparando la aparición de sus primeros invitados para este sábado, en lo que promete ser un regreso emocionante.

El Regreso de Mirtha y su Mesaza

El esperado programa de regreso incluirá por ahora a Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli. Aunque aún pueden haber cambios, todo indica que la conversación girará en torno al mundo del espectáculo, rindiendo homenaje a la histórica presentadora.

Una Presencia Inigualable en la Televisión

A los 99 años, Mirtha se convierte en un verdadero ícono laboral. Su deseo inquebrantable de estar frente a las cámaras es evidente, especialmente tras la conducción de su nieta, Juana Viale, durante sus ausencias. Juana ha asegurado que Mirtha volvería en cuanto se sintiera bien, y aunque tomó la rienda del programa, siempre destacó que el lugar de su abuela estaba en la mesa.

Un Resfriado que no Detiene su Espiritu

Durante su convalecencia, Mirtha ha mantenido contacto con sus seguidores a través de su cuenta oficial en X, donde tranquilizó a su audiencia al mencionar que solo se trataba de un fuerte resfriado. «Como siempre les digo, la leyenda continúa… sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo! Besito, chau chau!» fueron sus palabras, llenas de optimismo.

Una Notoria Ausencia en Eventos Importantes

A lo largo de estas semanas, Mirtha también se perdió eventos significativos, como la entrega del Martín Fierro a la Moda, donde su presencia suele ser habitual. Mientras ella se recuperaba, su nieta Juana recibió el Martín Fierro de Oro, dedicándole el premio a Mirtha, describiéndola como «la mujer más coqueta que conozco».

Así, el regreso de Mirtha Legrand no solo marca el retorno de una figura icónica de la televisión argentina, sino también un momento de celebración para todos sus seguidores, que esperan ansiosos su regreso a la pantalla.