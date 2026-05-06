Google Revela Balance: Choque entre Dos Gigantes Financieros por su CEDEAR

Los recientes informes financieros de Alphabet, madre de Google, han abierto un debate entre los inversores sobre su potencial de crecimiento y los riesgos que enfrenta. Con avances significativos en inteligencia artificial y cloud computing, ¿cómo se posiciona la empresa en el competitivo panorama actual?

Alphabet ha captado la atención de Wall Street tras publicar un informe que, si bien entusiasma a algunos, también genera dudas. La empresa reportó un crecimiento notable en Search, Cloud e inteligencia artificial, pero las proyecciones de inversión sugieren un futuro que exigirá una mayor presión sobre su flujo de caja.

Análisis de los Inversores: Diferentes Perspectivas

Dos bancos de inversión, JP Morgan y UBS, han revisado sus evaluaciones sobre Alphabet. JP Morgan, optimista, subió su precio objetivo a u$s460, mientras que UBS adoptó una postura más cautelosa, fijando su objetivo en u$s410. Ambas instituciones coinciden en que los costos y la competencia son factores críticos que podrían influir en la rentabilidad futura.

Los Números Hablan

Alphabet reportó ingresos de u$s109.900 millones en el primer trimestre, con un aumento del 22% total. Destacan un crecimiento del 19% en su negocio de búsqueda y un impresionante 63% en Google Cloud, lo que indica que la inteligencia artificial está comenzando a dejar una huella concreta en sus resultados financieros.

JP Morgan: Expectativas Altas para Google

El análisis de JP Morgan resalta que Alphabet está bien posicionada para aprovechar la monetización de la inteligencia artificial. En su informe, titulado «Fully Stacked», subraya la ventaja competitiva de la empresa al tener el control de múltiples capas del negocio.

Éxitos en Google Cloud

Los ingresos de Google Cloud alcanzaron u$s20.000 millones, triplicando su ganancia operativa a u$s6.600 millones. JP Morgan prevé que más de la mitad de su backlog se convierta en ventas en los próximos 24 meses, lo que podría resultar en ingresos significativos para la empresa.

UBS: Prudencia ante la Inversión Futura

UBS, aunque también optimista, mantiene una perspectiva más cuidadosa. El banco ha elevado su precio objetivo, pero subraya la necesidad de evaluar cuidadosamente los niveles de costos e inversiones de capital como factores determinantes en el futuro de Alphabet.

Variables a Considerar

UBS destaca que los ingresos en YouTube Ads quedaron levemente por debajo de las expectativas, y advierte que la fuerte inversión prevista para 2026 podría impactar en los márgenes de la compañía.

Implicaciones para el CEDEAR de Google

Para los inversores argentinos, el CEDEAR de Google representa una forma de acceder a Alphabet a través de la Bolsa local. Sin embargo, su precio en pesos varía en función de varios factores como el tipo de cambio y la dinámica del mercado.

Así, las recomendaciones de los bancos deben interpretarse como indicadores para la acción subyacente en EE.UU., sin caer en la trampa de verlas como valores directos en pesos.

Visiones Contrastantes: ¿Qué Seguirá?

Mientras JP Morgan proyecta un crecimiento dinámico superior al 30% en dólares, UBS insta a la cautela, sugiriendo que realizar inversiones significativas requiere de un rendimiento sólido. Esta dicotomía ofrece una oportunidad para que los inversores evalúen su perfil de riesgo y tomen decisiones informadas sobre su exposición a Alphabet.