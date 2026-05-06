Escándalo en Europa: Exportaciones de soja argentina bajo sospecha por transgénicos prohibidos

Ante la reciente detección de material genéticamente modificado no aprobado en cargamentos de soja, Argentina intensifica sus esfuerzos para mantener el flujo de exportaciones hacia Europa, un mercado fundamental para su economía.

La situación es crítica, ya que el país, principal exportador de soja del mundo, enfrenta el riesgo de severos rechazos en sus embarques. Los agricultores y fábricas procesadoras están tomando medidas para aislar la variedad de soja resistente a la sequía, conocida como HB4, de la producción general.

Los Retos de la Soja Argentina

Gustavo Idigoras, presidente de Ciara-Cec, la cámara que representa a la industria aceitera y exportadora, informó que a pesar de que la soja HB4 cuenta con aprobación en Argentina y China, su ausencia de autorización en la Unión Europea añade complejidades a las operaciones comerciales.

Impacto de los Rechazos en Europa

Los recientes rechazos de cargamentos de harina de soja por parte de Países Bajos han levantado alarmas en el sector. Este país, aunque solo miembro de la UE que ha tomado tal medida, constituye un acceso crucial al bloque europeo. Idigoras mencionó que “muchos importadores en Europa están preocupados en este momento”, algo que podría afectar a toda la cadena de suministro.

El Valor Económico de la Soja

Las exportaciones de soja representan una fuente significativa de ingresos para Argentina, generando más de USD 18.000 millones el año pasado. Con la necesidad urgente de fondos para estabilizar el banco central y cumplir con obligaciones de deuda, la situación se vuelve aún más crítica para el presidente Javier Milei.

Acciones para Aislar la HB4

Ante el riesgo de contaminación, la industria está implementando medidas estrictas para evitar la presencia de la variedad HB4 en los embarques. Idigoras destacó que están trabajando conjuntamente con la autoridad de seguridad alimentaria para garantizar que toda la cosecha de HB4 se traslade directamente a un puerto específico, evitando cualquier posibilidad de mezcla.

Planes de Exportación a Otros Mercados

En caso de no obtener la aprobación de la UE, Argentina planea redirigir los cargamentos a destinos alternativos, principalmente en Asia. La intención es garantizar que los precios sean competitivos, permitiendo así mantener la viabilidad financiera de los exportadores.

Colaboración Internacional

Mientras tanto, el gobierno argentino y los exportadores realizan gestiones ante la UE para establecer un nivel de tolerancia en los controles de calidad, en busca de facilitar el comercio de soja incluso antes de obtener la aprobación formal para la HB4.

Con el 17 millones de hectáreas dedicadas a la soja en riesgo, la situación en el mercado europeo es fundamental para la economía argentina. Se espera que la industria continúe sus esfuerzos por demostrar su capacidad para entregar productos sin la presencia de HB4, a medida que se acerca la cosecha de este año.