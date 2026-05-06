Gobierno presenta proyecto de Zonas Frías y genera tensión con gobernadores aliados

El gobierno de Javier Milei ha presentado un ambicioso proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas en las denominadas zonas frías, impactando particularmente a provincias que contaban con este beneficio.

La iniciativa, firmada por el presidente Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca eliminar el subsidio automático del 30% para regiones ampliadas, restringiéndolo solo a hogares de bajos ingresos que se inscriban en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Impacto en las Provincias Afectadas

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan son algunas de las más perjudicadas, ya que el nuevo esquema elimina el subsidio para zonas que albergan a muchos de sus ciudadanos. Esta decisión podría ocasionar tensiones entre el oficialismo y gobernadores que han sido aliados, pero ahora se encuentran en una situación incómoda.

Detalles del Proyecto de Ley

La propuesta mantiene subsidios en regiones de «efectiva severidad climática», como la Patagonia, pero limita las ayudas a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, unas 4,3 millones de pesos. El argumento del gobierno es que la ampliación anterior desnaturalizó el régimen vigente, tocando áreas con condiciones climáticas no equivalentes.

Un Contexto Legislativo Complicado

Esta propuesta llega en un momento crítico, ya que el oficialismo se enfrenta a dificultades en el Congreso, con operaciones legislativas bloqueadas y una agenda que debe enfrentar proyectos polémicos. Los gobernadores, ansiosos por financiamiento para obras esenciales, ya están negociando condiciones más estrictas para las futuras alianzas.

Cambios Significativos en el Régimen

Entre las modificaciones importantes, el cálculo del subsidio ahora se limitará al precio del gas en origen, excluyendo costos de transporte y distribución. Esta decisión reduce considerablemente la bonificación total que los usuarios podrían recibir. Además, el Estado compensará directamente a los productores, eliminando intermediarios, lo que busca mejorar la eficiencia del sistema actual.

Desafíos Políticos para Gobernadores

Para Llaryora, Pullaro, Poggi y Orrego, apoyar este proyecto puede significar un alto costo político; resistirlo, por otro lado, podría afectar las relaciones que les han permitido obtener financiamiento en el pasado. La situación presenta un delicado equilibrio para los líderes provinciales, que deben considerar las expectativas de sus votantes y su posición en el Congreso.