Condenan a 10 años a una familia gitana por matrimonio infantil y maltrato

La justicia argentina dio un fuerte mensaje al condenar a un matrimonio y a su hijo a 10 años de prisión por la explotación de una menor. Además, deberán abonar una millonaria reparación económica de $75 millones por sus actos.

Alberto (45 años), Isabel (46) y Franco (24) fueron hallados culpables de trata de personas agravada en la provincia de San Juan, tras forzar a una niña a un matrimonio a los 13 años. El tribunal enfatizó la violencia ejerciendo en un contexto de vulnerabilidad para la víctima.

Un matrimonio forzado en Neuquén

Los hechos sucedieron entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén, donde Alberto e Isabel obligaron a la menor, identificada como V.S.Y., a un matrimonio forzado con su hijo Franco, quien en ese momento tenía 20 años. Como parte del acuerdo, ellos abonaron $825.000 a los padres de la víctima para consumar la unión.

Un caso marcado por la violencia y el abuso

La fiscalía también acusó a Franco de haber mantenido relaciones sexuales con V.S.Y. en varias ocasiones, lo que resultó en un embarazo. A pesar de que el matrimonio infantil fue justificado como parte de prácticas culturales gitanas, los fiscales afirmaron que esto no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de la menor en el país.

Condiciones inhumanas y explotación

Después de la ceremonia, V.S.Y. fue trasladada a Cabaña Leiva (Santa Fe), donde sufría de múltiples abusos. Según su testimonio, el matrimonio la golpeaba, insultaba y sometía a trabajos forzados, incluyendo la venta en la calle, a pesar de estar embarazada. Todo el dinero que ella generaba debía ser entregado a sus captores, bajo amenazas constantes.

Un escape arriesgado

En diciembre de 2024, V.S.Y. se trasladó a San Juan con Franco y su hijo. Sin embargo, en abril de 2025, Alberto e Isabel intentaron recuperar a la menor, llevándola de vuelta a Santa Fe. Durante el trayecto, V.S.Y. logró intentar escapar, y aunque fue perseguida, un testigo se percató de la situación y alertó a la policía, quienes lograron rescatarla.

Una sentencia significativa

Aunque los tres implicados enfrentan condenas de prisión efectiva, Isabel cumplirá su pena en arresto domiciliario por ser madre de hijos menores. El juez Doffo también ordenó el embargo de sus bienes para asegurar la reparación económica a la víctima y recomendó que la sentencia sea comunicada a las comunidades gitanas de San Juan y Santa Fe, marcando un paso decisivo en la lucha contra la trata de personas.