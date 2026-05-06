"Estafas con IA: cómo los bots engañan con promesas de ganancias irrealizables"

La inteligencia artificial ha revolucionado el sistema financiero, pero también ha sido aprovechada por estafadores para mejorar viejas trampas. En Argentina y a nivel global, proliferan plataformas que prometen ganancias automáticas a través de "bots" que operan sin supervisión humana, revelando una realidad alarmante detrás de su fachada tecnológica.

El fenómeno representa un cóctel de técnicas clásicas de captación de fondos, similares a un Esquema Ponzi, mas potenciado por una capa de credibilidad gracias a la inteligencia artificial. Este enfoque genera estafas más elaboradas, difíciles de detectar y con mayor difusión.

Deepfakes: la nueva arma del fraude

Una de las tácticas más sorprendentes es el uso de deepfakes, donde delincuentes producen videos fraudulentos exhibiendo a figuras reconocidas como Elon Musk y Lionel Messi promocionando inversiones “secretas”. La calidad de estos contenidos es tan convincente que resulta complicado identificarlos como falsos.

Asimismo, se ha hecho común la venta de sistemas de trading «caja negra», que pretenden analizar los mercados en tiempo real y ofrecer ganancias continuas. Estas plataformas afirman que la inteligencia artificial elimina el error humano, prometiendo retornos diarios de entre 1% y 5%. Sin embargo, esta es solo una trampa destinada a captar inversionistas insatisfechos y a mantener un flujo constante de nuevos fondos.

Alertas sobre estafas en Argentina

En Argentina, ya han surgido incidentes que levantaron alarmas. Uno de los casos más notorios es el de CoinX, que garantizó rendimientos en dólares mediante trading automatizado, y actualmente enfrenta una investigación por posibles irregularidades. Además, se han efectuado campañas utilizando el nombre de empresas reconocidas, como plataformas fraudulentas que pretendían asociarse a Globant para generar confianza en sus consumidores.

A nivel internacional, esquemas similares aparecen en diferentes plataformas, como Quantum AI, que utilizan videos y testimonios falsos para atraer a los inversores, dejando a muchos con pérdidas millonarias, como ocurrió con Arbistar y FX Winning.

El mecanismo detrás del fraude

Las tácticas de captación han evolucionado. Los estafadores emplean publicidad segmentada en redes sociales para atraer a personas interesadas en inversiones y criptomonedas. Generan una narrativa de urgencia que incita a decisiones rápidas, utilizando mensajes sobre «últimos cupos» y acceso limitado.

Una vez que la víctima accede, se le presenta una interfaz sofisticada que simula operaciones exitosas en tiempo real. Los gráficos siempre reflejan ganancias, y a menudo se permiten retiros iniciales para aumentar la confianza. El objetivo es que el usuario reinvierta y aumente su capital hasta que, en un momento dado, los fondos quedan bloqueados.

Además, la inteligencia artificial facilita la creación de interacciones automatizadas con chatbots que actúan como asesores financieros. Crean comentarios falsos y comunidades digitales ficticias que refuerzan la aparente legitimidad de la plataforma, generando un entorno atractivo y creíble para los inversores.

Advertencias de expertos y reguladores

Frente a este panorama, la Comisión Nacional de Valores advierte que ninguna plataforma autorizada garantiza rentabilidades ni utiliza personalidades reconocidas para atraer clientes en redes. La falta de regulación y las promesas de ganancias inusuales son señales claras de alerta.

Los analistas del mercado coinciden en que el problema no radica en la tecnología en sí, sino en su abuso. «La inteligencia artificial puede optimizar procesos de inversión, pero no elimina la incertidumbre. Promesas de ganancias constantes sin riesgo son engaños, no innovaciones», sostiene un experto de una sociedad de bolsa local. Por su parte, el ecosistema fintech destaca que los inversores deben ser escépticos ante sistemas que operan como cajas negras, donde no se explica el origen de los retornos.

Otro especialista subraya el impacto de los deepfakes, mencionando que «la veracidad visual de este tipo de fraude reduce la desconfianza y acelera decisiones erróneas».

Dónde prestar atención para evitar fraudes

Para los inversores, la clave es discernir entre oportunidades y engaños presentados como soluciones tecnológicas. Se recomienda desconfiar de propuestas que garanticen resultados consistentes, evitar decisiones precipitadas y siempre verificar la legitimidad de la empresa antes de realizar transferencias de dinero.

Estas plataformas tienden a operar brevemente, cambiando de nombre y reapareciendo con nuevas identidades, lo que complica su detección y aumenta su peligrosidad.

En resumen, la inteligencia artificial no asegura beneficios ni elimina el riesgo en las inversiones. En manos equivocadas, puede convertirse en un mecanismo para amplificar estafas. La regla básica del mercado siempre se mantiene: cuando una inversión promete rendimientos excesivos, es probable que detrás haya un engaño bien orquestado.