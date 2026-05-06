Defensa Civil: Lluvias en Comodoro no causaron problemas graves

Las recientes precipitaciones en Comodoro Rivadavia han sido manejables, y las autoridades destacan los esfuerzos preventivos que han mantenido el orden en la ciudad.

Desde Defensa Civil, el director Sebastián Barrionuevo aseguró que la situación actual es favorable, ya que las lluvias no han generado anegamientos ni inconvenientes mayores en el sistema pluvial. «Gracias al trabajo previo de mantenimiento, hemos logrado que la circulación se mantenga normal», afirmó Barrionuevo.

Hasta 8,2 milímetros de Lluvia: Un Análisis Detallado

De acuerdo con los reportes, se registraron 8,2 milímetros de lluvia hasta las 18 horas, y se pronostica un acumulado cercano a los 14 milímetros hasta la madrugada, aunque la intensidad de las precipitaciones ha sido moderada. «La lluvia no cayó de una sola vez, lo que ha facilitado el escurrimiento», agregó el director.

Acciones de Prevención y Apoyo a la Comunidad

Las tareas de limpieza en ambas modalidades de pluviales, junto al uso de camiones vactor, han sido clave para mejorar el escurrimiento de agua. Además, Defensa Civil continúa la distribución de nailon a los vecinos que lo requieran, especialmente en zonas más alejadas, trabajando en coordinación con organizaciones comunitarias y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Alertas por Vientos Fuertes

No solo la lluvia preocupa a las autoridades, sino también una alerta amarilla que advierte sobre vientos intensos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en las próximas horas. Barrionuevo enfatizó la importancia de estar preparados y seguir las indicaciones de seguridad.

Los residentes que necesiten asistencia pueden comunicarse con Defensa Civil a través de los números: 297-4040117 y 297-4042152.