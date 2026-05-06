Hantavirus: Argentina envía insumos para diagnóstico a países afectados

El reciente brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius ha generado una rápida movilización de recursos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que se ha convertido en un referente en la lucha contra la enfermedad a nivel internacional.

Medidas Inmediatas del Ministerio de Salud

Ante la confirmación de ocho casos y tres fallecimientos, las autoridades han activado un protocolo que incluye la distribución de insumos a países como España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido. Estos materiales permitirán llevar a cabo hasta 2.500 pruebas diagnósticas, vitales para la detección del virus y la identificación de anticuerpos.

Coordinación Internacional y Protocolos de Diagnóstico

Además del envío de insumos, el Ministerio también ha implementado asistencia técnica y guías de diagnóstico que buscan unificar los métodos de tratamiento entre los sistemas de salud involucrados. Se ha confirmado que la cepa identificada es la variante Andes, común en la Patagonia argentina y el sur de Chile.

El Recorrido del Caso Íce

La investigación se centra en dos ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas tras un extenso recorrido por Argentina que incluyó la región patagónica y cruces a Chile. Esta situación ha llevado a las autoridades a considerar varios escenarios de posible contagio.

Monitoreo Activo en Tierra del Fuego

A pesar de que no se han detectado casos adicionales en Argentina, el equipo del ANLIS-Malbrán se trasladará a Tierra del Fuego para llevar a cabo operativos de captura y análisis de roedores, hospedadores naturales del virus. Es importante destacar que la provincia no ha reportado casos de hantavirus desde 1996.

Aumentando la Vigilancia Sanitaria

Con el objetivo de contener la situación, se ha decidido aumentar la vigilancia en toda la región patagónica, estrechando la colaboración con las distintas provincias para asegurar un monitoreo efectivo.