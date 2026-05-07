Emotivo tributo a Luis Brandoni en su última sala de actuación

El mundo del teatro argentino se viste de luto tras el fallecimiento de Luis Brandoni, un ícono de la actuación. En una emotiva ceremonia, se rindió tributo a su legado en el Teatro Multitabaris, donde su presencia suele brillar.

Un Recuerdo Inolvidable

Carlos Rottemberg, empresario teatral y amigo cercano, compartió su sentir con una carta abierta que resonó en el sector: «Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Su compromiso con el teatro nacional trascendió más allá del escenario». Brandoni falleció el 20 de abril a los 86 años, dejando un vacío enorme en la cultura argentina.

Un Homenaje Bicentenario

A tan solo dos semanas de su partida, amigos, familiares y colegas se reunieron en el Multitabaris para rendirle un emotivo homenaje. «Desde el primer momento supe que debía homenajearlo aquí, en el lugar que defendió tanto», comentó Rottemberg antes de descubrir una placa conmemorativa que señala el teatro como el «último escenario de una carrera excepcional».

Sálvese Quien Pueda

La ceremonia, lejos de ser solemne, tuvo un aire de celebración. Con risas y anécdotas, los presentes recordaron las excentricidades de Brandoni, como su particular forma de vestirse para el desayuno y su rechazo a las redes sociales. Soledad Silveyra, su compañera de escena durante años, compartió que su pérdida fue «la piña más grande» que le dio su carrera.

El Legado de un Maestro

El evento no solo fue un homenaje a su trayectoria, sino también un recordatorio de cómo Brandoni se enfrentó a los desafíos de una carrera de más de 60 años en la actuación. A pesar de las adversidades, él siempre mantuvo una postura firme, defendiendo su arte y su convicción. «El actor no tiene seguridad, ni siquiera un trabajo estable», solía reflexionar Brandoni, quien además tuvo que lidiar con la censura en tiempos difíciles.

Momentos para Recordar

Con anécdotas que desbordaban alegría, los amigos hablaron de los momentos compartidos con Brandoni. «La función no terminaba con la obra. Siempre había que ir a cenar», recordó Saula Benavente, su última pareja. Así, en un ambiente cargado de cariño y admiración, se destapó la placa que homenajeará su memoria para siempre.

Un Adiós Inesperado

La sorpresiva partida de Brandoni, quien pasó de actuar en el escenario a ser internado por un accidente doméstico, dejó a todos consternados. Diego Peretti lo definió como «el último de los mohicanos» de una era dorada en el teatro argentino.

La Huella de un Actor

Desde su célebre interpretación en «Esperando la carroza» hasta su participación en obras y películas icónicas, el legado de Luis Brandoni perdurará por generaciones. Su calidez, pasión y destreza en el escenario son un claro ejemplo del impacto que tuvo en el arte argentino. Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, siempre será recordado como Beto, un nombre que se asocia con la grandeza del teatro nacional.