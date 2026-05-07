Tolosa Paz: “No planteamos candidatos a presidente ni a gobernador”

Victoria Tolosa Paz: El Peronismo Federa Sin Candidatos para 2027

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, una de las figuras clave del reciente espacio federal, aclaró este 6 de septiembre que actualmente no existe un candidato para las elecciones del 2027.

Encuentro del Peronismo en Parque Norte

Durante una entrevista en Radio con Vos, Tolosa Paz destacó que el nuevo espacio busca fomentar un debate amplio y organizar ideas antes de definir liderazgos. «En este contexto, ni la presidencia de la Nación ni la gobernación de la Provincia de Buenos Aires cuentan con un candidato o candidata. Nos enfocamos en discutir el proyecto de país que anhelamos y la propuesta que debemos elaborar desde el peronismo», declaró.

La Importancia de las PASO

Tolosa Paz defendió el mecanismo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como fundamental para el debate político y expresó su deseo de conservar esta herramienta que promueve la participación ciudadana. “Hay que defenderlas. Con ese espacio, podremos generar un proceso de síntesis que beneficie a la sociedad”, enfatizó.

Sobre la competitividad electoral del peronismo, añadió que la falta de competencia interna en ocasiones pasadas limitó su impacto. “Las situaciones en las que no hubo contienda nos han debilitado. La participación interna debe ser una fortaleza, no una debilidad”, comentó.

Un Espacio para Todos

Reconociendo la existencia de numerosos líderes dentro del peronismo, Tolosa Paz subrayó que su grupo eligió no priorizar candidaturas, priorizando el debate sobre el modelo de país y el panorama provincial. «Diferenciamos nuestro enfoque al querer discutir qué proyecto queremos antes de decidir quiénes liderarán», explicó.

Construyendo un Peronismo Federal

El nuevo marco político creado en Parque Norte busca unir a dirigentes del peronismo con un fuerte arraigo territorial, especialmente en provincias del interior. Este enfoque tiene como fin no solo debatir sobre liderazgos, sino establecer una nueva identidad política para el peronismo tras las elección de 2023.

En este contexto también se ha visto el impacto político derivado de la detención de Cristina Kirchner y la reconfiguración del PJ nacional. Mientras algunos sectores revisan sus liderazgos, el espacio federal busca posicionarse como una plataforma de debate previo a cualquier decisión sobre nombres específicos.

Perspectivas Futuras

La diputada finalizó anunciando la organización de nuevos encuentros a lo largo del país, destinados a enriquecer la conversación y ampliar la participación. “Estaremos en diversas provincias enfatizando la discusión que consideramos esencial para representar sectores productivos e industriales del interior y avanzar hacia un peronismo con bases sólidas”, concluyó.