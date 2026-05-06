Milei en EE. UU.: ‘El sueño americano renace en Argentina’

En un ambiente cargado de simbolismo, el presidente Javier Milei se dirigió a un auditorio repleto de influyentes líderes internacionales de finanzas y tecnología en Los Ángeles, reafirmando que el sueño americano revive tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Un Discurso Impactante en el Corazón de Beverly Hills

En una sala iluminada por delicados caireles y luces azules, Milei captó la atención de los presentes con un mensaje contundente: “El sueño americano no está muerto, está renaciendo”. Este discurso se produjo durante la 29ª Conferencia del Instituto Milken, donde el presidente argentino compartió su visión sobre la libertad y el potencial de transformación en América Latina.

La Conferencia: Un Espacio de Oportunidades

El evento, que reúne a destacados empresarios y personalidades influyentes, se considera el «foro de Davos» estadounidense. Milei fue presentado por el reconocido financista y filántropo Michael Milken, quien elogió su liderazgo y su capacidad para influir en toda la región.

Reconocimiento a la Libertad y la Innovación

En su charla, Milei vinculó su mensaje a las ideas que conmemoran el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Durante su intervención, destacó que “el modelo de la libertad funciona” y enfatizó su compromiso por devolver a los argentinos la capacidad de dirigir sus propias vidas.

Resultados Tangibles y Promesas Cumplidas

El presidente, que se presentó ante una multitud entusiasta en el Salón Internacional del Beverly Hilton, utilizó gráficos para ilustrar el progreso de su gestión: reducción del déficit y disminución de la inflación. “No vengo a pedir fe, sino a mostrar resultados” afirmó, instando a los inversores a mirar hacia Argentina.

Un Encuentro Estratégico con Inversores

Antes de su discurso, Milei se reunió con aproximadamente 25 empresarios prominentes de diversas industrias, incluyendo tecnología y energía. Entre ellos se encontraban representantes de Chevron y Nvidia, quienes mostraron interés en nuevos proyectos que prometen transformar la economía argentina.

La Visión de una América Unida

El presidente cerró su intervención con una invitación a expandir el sueño americano más allá de las fronteras, mencionando la esperanza de que pronto Cuba y Venezuela se unan al impulso de libertad que intenta extender por toda la región.

Cierre de una Visita Estratégica

Tras su explosiva presentación, Milei se despidió del evento justo antes de que el icónico Lionel Richie tomara el escenario. La comitiva del presidente se preparaba para regresar a Buenos Aires, dejando una huella significativa en un evento que promete seguir generando impacto.