Las Acciones Bancarias Recomendadas Tras el Respaldo de Fitch

La reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina ha vuelto a colocar a los bancos del país en el centro de atención del mercado, disparando sus acciones y renovando las expectativas de crecimiento entre los principales corredores de bolsa.

La upgrade de Fitch Ratings, que elevó la calificación de Argentina de CCC+ a B- con una perspectiva estable, no solo impacta en la percepción del riesgo crediticio, sino que también revitaliza la valoración de los bancos locales. A pesar de que esta mejora por sí sola no altera la situación financiera de las entidades, sí crea un ambiente más propicio para su análisis y proyecciones en el mercado.

Perspectivas Positivas para los Bancos Argentinos

Allaria ha mantenido su recomendación de compra sobre los principales bancos argentinos, sugiriendo que las acciones todavía tienen amplios márgenes de crecimiento. El Grupo Financiero Galicia (GGAL) destaca con un precio actual de $6.380 frente a un precio objetivo de $15.000, lo que sugiere un potencial de aumento del 135,1%.

Grupo Supervielle y Otras Oportunidades

Grupo Supervielle (SUPV) también muestra un atractivo considerable, cerrando en $2.595 con un objetivo de $5.900, representando un upside de 127,4%. Otras entidades como BBVA Argentina, Banco Macro y Banco de Valores también están bien posicionadas con potenciales de crecimiento significativos, aunque con diferentes perspectivas de riesgo y rentabilidad.

Factores Detrás de la Mejora

La decisión de Fitch se fundamenta en la mejora de los balances fiscales y la expectativa de que el Gobierno logre financiamiento adecuado para cubrir sus obligaciones. Si bien Argentina aún enfrenta desafíos como la elevada inflación y la baja liquidez externa, la nueva calificación reduce la percepción de vulnerabilidad entre los inversores.

Impacto de la Dinámica de Tasas en los Resultados

Allaria proyecta que los bancos reportarán resultados más alentadores hacia finales de 2025, impulsados por un menor costo de fondeo. Sin embargo, la baja en las tasas de interés puede impactar los ingresos y la demanda de créditos, lo que podría afectar la rentabilidad a corto plazo.

Recuperación y Riesgos Potenciales

A pesar de las proyecciones optimistas, la calidad de la cartera de créditos sigue siendo una preocupación. El aumento en la mora podría obstaculizar la recuperación del sector, obligando a una mayor provisión por incobrabilidad. La expectativa de Allaria es que la mora alcance un pico en el primer trimestre para luego estabilizarse y empezar a descender.

Conclusiones para Inversores

Si bien la mejora de Fitch ofrece un argumento favorable para las acciones de los bancos argentinos, la viabilidad de estas proyecciones dependerá de la habilidad del Gobierno para mantener su política económica, controlar la inflación y mejorar la acumulación de reservas. En este contexto, Galicia y Supervielle se perfilan como las oportunidades más atractivas, mientras que BBVA, Macro y Banco de Valores complementan el horizonte de inversión en un sector que sigue buscando estabilidad.