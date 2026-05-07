Acciones al alza: las inversiones favoritas de los brokers en mayo, centradas en Vaca Muerta

Las acciones y bonos argentinos registraron un notable aumento impulsadas por la mejora de la calificación crediticia del país y la perspectiva de un acuerdo de paz en Medio Oriente. Este cambio representa un punto de inflexión tras años de desafíos en el ámbito financiero.

El martes pasado, Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda argentina de CCC+ a B-, un movimiento que los analistas consideran relevante para la economía actual. Este ajuste fue motivado por la consolidación fiscal, el incremento de reservas y una serie de reformas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Auge de Acciones y Bonos Argentinos

Las acciones argentinas que operan tanto en el mercado local como en Nueva York tuvieron un repunte de hasta el 11% en dólares. Banco Macro lideró estas subas, seguido por Ternium Argentina (9,8%) y otros papeles financieros como Grupo Supervielle y BBVA, que registraron aumentos cercanos al 8%. El Índice Merval también respondió positivamente, consolidándose con una mejora del 4,4% en la jornada.

En el ámbito de los bonos, los títulos nominados en dólares se destacaron con aumentos de hasta un 2,5%. El Global 2035 (GD35) fue uno de los más destacados en este sentido.

Contexto y Comportamiento del Mercado

Durante abril, el panorama de inversiones fue mixto, con acciones a la baja y bonos mostrando rendimientos positivos. Este comportamiento se vio afectado por una inflación superior a la expectativa y un dólar relativamente estable, en un contexto internacional marcado por la volatilidad, influenciado por el aumento del precio del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente.

El principal índice de acciones, el Merval, retrocedió un 6% en abril, con algunas acciones sufriendo caídas de hasta el 18%. Este escenario contrasta con los índices globales que cerraron el mes con aumentos entre el 6% y el 15%.

Inversiones Recomendadas para Mayo

Los analistas sugieren que para mayo es recomendable mantener una cartera cautelosa, priorizando instrumentos en pesos para capitalizar tasa sin perder cobertura. Se destaca el interés en bonos ajustados por CER con vencimientos en junio o julio, así como inversiones en Lecaps selectivas y títulos de corto plazo.

Para los bonos en dólares, se sugiere un enfoque táctico en bonos bonares y globales, especialmente en los tramos más cortos, aprovechando la posible compresión del riesgo país si la estabilidad cambiaria se mantiene.

Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, advierte sobre la importancia de la liquidación de dólares del sector agro, que podría aliviar las presiones cambiarias y beneficiar las estrategias en pesos.

Oportunidades en Energía y Sector Bancario

El sector energético, con empresas como YPF y Pampa, se presenta como una de las áreas con más potencial para los inversores. Con el contexto favorable del sector, se anticipa un crecimiento que podría beneficiar sus resultados a mediano plazo.

En el ámbito bancario, Grupo Financiero Galicia es identificado como una opción para aquellos que buscan arriesgarse, ya que puede reaccionar positivamente a mejoras en el clima financiero, aunque también es susceptible a la volatilidad del mercado.

En resumen, el mercado argentino parece estar en una senda de recuperación, con oportunidades en diversas zonas para aquellos que sepan navegar en este contexto dinámico y lleno de posibilidades.