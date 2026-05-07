Javier Milei respalda a Adorni y asegura: «No ejecutaré a un inocente» tras anuncio de declaración jurada.

El presidente Javier Milei salió en defensa de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras los llamados de la oposición a que presente su declaración jurada de bienes. En un contexto de acusaciones sobre corrupción, Milei reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad.

Durante una conversación con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+, Milei criticó la presión ejercida sobre Adorni y afirmó: «No voy a ejecutar a una persona honesta”. Esto surge después de que Patricia Bullrich solicitara que el funcionario aclarara su situación patrimonial ante la opinión pública.

Conflicto y Transparencia en el Gabinete

Milei continuó expresando su desacuerdo con la actuación de aquellos que, según él, actúan más como «fiscales» que como periodistas. “El desgaste político no me preocupa, ya que trato con seres humanos honestos que quieren hacer crecer a la Argentina”, afirmó.

Investigaciones en Comodoro Py

Adorni se encuentra bajo la mirada de la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, después de que un contratista lo acusara de haberle pagado 245.000 dólares en efectivo por remodelaciones en su vivienda.

Acusaciones y Respuesta

Milei cuestionó la credibilidad de las denuncias, señalando que el contratista en cuestión tiene un historial dudoso y que “le dan entidad a un militante kirchnerista”. También defendió a Adorni al asegurar que su administración no tolerará a personas con antecedentes cuestionables. “Cuando alguien está sucio lo ejecuto”, afirmó.

Defensa de sus Colaboradores

El Presidente dejó claro que tomará la defensa de sus ministros. “Si a alguno de ellos se le ataca con calumnias, estoy aquí para protegerlos”, expresó. Además, destacó que las políticas de su gobierno son justas y que nunca perseguirá a los inocentes.

La Verdad ante la Prensa

Milei cerró el debate enfatizando que la verdad y la justicia son pilares fundamentales de su gestión. «No voy a dejar que el ego de unos pocos dicte sentencia sobre personas honestas. Mis decisiones están basadas en la integridad”, concluyó.