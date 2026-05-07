Fallece a los 87 años el pionero de CNN, Ted Turner

El fundador de CNN y pionero en el periodismo global, Ted Turner, falleció a los 87 años, dejando un legado imborrable en la industria de la información.

La noticia de su deceso fue confirmada por CNN, basado en un comunicado emitido por Turner Enterprises. Turner, reconocido también por su pasión por la navegación y su labor filantrópica, enfrentaba problemas de demencia Lewy Body.

Un Visionario en el Periodismo

Conocido por su carácter audaz, Turner fundó en 1980 el Canal de Noticias por Cable (CNN), el primer canal de televisión que ofrecía cobertura informativa las 24 horas. Este innovador proyecto cambió la forma en que el mundo consumía noticias, convirtiéndose en un referente global, sobre todo durante la Guerra del Golfo en 1990 y 1991.

Cobertura Iconoclasta en Momentos Cruciales

A diferencia de muchos colegas que abandonaron Bagdad, CNN permaneció en la ciudad, transmitiendo imágenes impactantes del estallido del conflicto. Este compromiso con la cobertura informativa se extendió a los eventos más relevantes de la época, incluyendo la caída de la Unión Soviética y la represión en la Plaza de Tiananmen.

Un Imperio que Sobrepasó Fronteras

La influencia de Turner no se limitó a CNN. Su imperio mediático también incluía los canales TBS y TNT, Turner Classic Movies y Cartoon Network. En 1996, vendió CNN a Time Warner en una transacción que alcanzó los 7.3 mil millones de dólares, aunque eventualmente fue apartado de la compañía a pesar de las promesas de continuidad.

Un Legado de Filantropía y Pasión

Turner también fue un gran donante, contribuyendo con más de mil millones de dólares a organizaciones benéficas de la ONU. Su vida personal fue igualmente notable; se casó con tres mujeres, incluida la famosa actriz Jane Fonda. Su personalidad le valió los apodos de «Capitán Escandaloso» y «La Voz del Sur».

El Impacto Duradero de un Gigante

Mark Thompson, presidente y CEO de CNN Worldwide, expresó: «Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos. Hoy, todos debemos rendir homenaje a su impacto en nuestras vidas y en el mundo». Sin lugar a dudas, Ted Turner será recordado como el espíritu indomable de CNN.