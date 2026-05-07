Tragedia en Salta: dos operarios fallecen por intoxicación en un pozo cloacal

Tragedia en Salta: Dos operarios fallecen tras intoxicación en un pozo cloacal

Un triste incidente tuvo lugar en Rivadavia Banda Sur, donde dos empleados de Aguas del Norte perdieron la vida y otros dos se encuentran en estado grave tras un accidente en un pozo de cloacas.

Este martes, la localidad salteña fue escenario de un grave accidente laboral. Cuatro operarios de la empresa de aguas resultaron afectados durante labores de mantenimiento en un pozo cloacal, lo que ha llevado a la justicia a investigar las causas del trágico suceso.

Detalles del accidente en Rivadavia Banda Sur

Los operarios estaban realizando trabajos de refacción en la intersección de Jujuy y Coronel Diego Lucero cuando ocurrió el accidente. Según testimonios de testigos, dos de ellos cayeron al vacío después de haber inhalado gases tóxicos, lo que provocó su pérdida de conciencia.

Intervención de rescate y consecuencias trágicas

La rápida actuación de compañeros y vecinos permitió alertar a las autoridades, quienes enviaron equipos de rescate al lugar del siniestro. Desafortunadamente, uno de los operarios falleció en el acto, mientras que el segundo murió en camino al hospital. Los otros dos operarios, también afectados por la intoxicación, fueron trasladados al hospital de San Ramón de la Nueva Orán, ubicado a casi 200 kilómetros de distancia, donde se encuentran internados en grave estado.

Investigación judicial en marcha

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, está al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Se han solicitado medidas para profundizar la investigación. Además, se ha ordenado el traslado de los cuerpos de los trabajadores fallecidos a la morgue del Cuerpo de Investigaciones de Orán para la realización de las autopsias.

Reacciones y apoyo a las familias afectadas

La empresa Aguas del Norte ha emitido un comunicado lamentando la pérdida de sus empleados y ofreciendo asistencia a las familias de las víctimas. En el mensaje, la compañía se comprometió a investigar a fondo las circunstancias del accidente. Sin embargo, los padres de uno de los fallecidos afirman que la tragedia no se debió a un simple accidente, sugiriendo que faltaron medidas de seguridad en el lugar. El padre del operario comentó que su hijo y su colega se descompusieron debido a los gases nocivos presentes en el pozo, lo que llevó a la tragedia.

La comunidad de Rivadavia Banda Sur se encuentra consternada por este lamentable suceso, y los esfuerzos por esclarecer lo ocurrido están en marcha. La seguridad en el trabajo, especialmente en sectores de alto riesgo, sigue siendo un tema crucial para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.