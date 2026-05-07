Milei: «Adorni presentará su declaración jurada antes del 31 de julio, ¡ni en pedo se va!»

La situación política en Argentina se polariza mientras el presidente Javier Milei se pronuncia en apoyo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta serias denuncias.

Durante una reciente entrevista, Milei desestimó las exigencias de renuncia de Adorni, afirmando que “ni en pedo se va”. Estas declaraciones surgen en medio de una presión creciente por parte de la oposición, liderada por Patricia Bullrich, quien ha pedido la presentación urgente de la declaración jurada de Adorni. El presidente, sin embargo, asegura que su jefe de Gabinete se presentará antes del 31 de julio para aclarar su situación.

Las Acusaciones y la Resistencia del Jefe de Gabinete

Las acusaciones en contra de Adorni han suscitado un intenso debate en el ámbito político. Milei, fiel a su estilo, atribuyó la situación a una campaña del kirchnerismo en contra de su administración.

La Opinión de la Oposición

Patricia Bullrich ha liderado el clamor opositor, subrayando la necesidad de transparencia en el gobierno. La posibilidad de que Adorni se retire de su cargo ha sido un tema de discusión constante, pero Milei se mantiene firme en su defensa.

El Contexto de Tensión Política

Este episodio se suma a una serie de eventos que han marcado el inicio del mandato de Milei, donde la polarización política y las críticas desde diversos sectores son cada vez más evidentes. La capacidad del presidente para enfrentar estos desafíos será determinante para el futuro de su gobierno.

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