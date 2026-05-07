Claves del Nuevo Mercado Inmobiliario: Precios Estancados y Oportunidades en Alquiler

En medio de un panorama inmobiliario que busca redefinir sus precios, el mercado de alquileres en Buenos Aires se posiciona como una solución atractiva para los inversores, con incrementos significativos que superan a la inflación.

El sector inmobiliario argentino es un entorno en constante evolución. Aunque los precios de compraventa permanecen estancados y los desarrolladores afrontan desafíos de rentabilidad, el alquiler se convierte en un componente clave en este contexto.

El Crecimiento de los Alquileres en CABA

Durante este año, los precios de los alquileres siguen en aumento, con cifras que ya superan a la inflación. Esto ha hecho que el alquiler se asiente nuevamente como el motor principal del mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Retorno de la Inversión y Datos Relevantes

Según un informe reciente de Zonaprop, el retorno bruto anual en abril alcanzó un 5,83%, el nivel más alto desde 2012. Esto implica que los inversionistas requieren ahora 17,2 años para recuperar su inversión, lo que representa una mejora del 10,3% respecto al año anterior.

Precios de Departamentos y Alquileres

El costo promedio de los departamentos en CABA es de US$2460/m², mostrando un leve aumento del 0,4% en lo que va del año. En cuanto a los alquileres, un departamento de dos ambientes promedia los $834.178 mensuales, lo que significa un incremento del 34% en los últimos 12 meses, superando la inflación y el índice de Contratos de Locación (ICL).

Impacto en la Oferta

Con estos números, el mercado responde: en abril, los avisos de alquiler crecieron un 11,1% interanual, lo que indica que la oferta está comenzando a alinearse con la demanda. Esta reacción es habitual, ya que un ambiente de creciente rentabilidad convierte el alquiler en una opción viable frente a la venta, dada la estabilidad de precios en compraventa.

Compraventa: Señales de Crecimiento Moderado

Aunque la compraventa ha mostrado ligeras señales de crecimiento, el alquiler sigue predominando. En marzo, se registraron 5.590 escrituras, un 17,8% más que el año anterior, y un incremento del 56,7% respecto a febrero. Sin embargo, el aumento no se debe a una recuperación del crédito hipotecario, sino a compras realizadas con capital en efectivo.

El Rol del Crédito Hipotecario

En marzo se registraron 834 financiamientos a través de hipotecas, marcando una caída del 15,9% interanual, representando solo el 14,9% del total de operaciones. Esto sugiere que el mercado presenta un crecimiento en volumen sin el impulso tradicional que otorgan las hipotecas, lo que indica una dependencia considerable de compradores con liquidez.

Mapas de Rentabilidad y Oportunidades

Contrario a la creencia popular, las mejores oportunidades de inversión no se encuentran en los barrios premium, sino en zonas del sur y oeste de la ciudad. Lugano lidera el ranking con un retorno del 10,7% anual, seguido por Parque Avellaneda y Nueva Pompeya con rendimientos del 8,1% y 8%, respectivamente.

Perspectivas Futuras en el Mercado Inmobiliario

El futuro del sector dependerá en gran medida de la evolución del crédito hipotecario, actualmente respaldado en su mayoría por el Banco Nación. Las recientes disminuciones en las tasas por parte de algunos bancos ofrecen un respiro que podría reactivar este segmento en los próximos meses.

En resumen, los precios estables en ventas, el aumento en los alquileres y una mayor oferta posicionan al mercado inmobiliario porteño en una nueva fase, donde las condiciones de financiamiento serán clave para su desarrollo.