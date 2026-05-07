Paolo Rocca se Retira de Tenaris Tras Tensiones con Milei: Un Cambio Clave en Techint

Paolo Rocca Anuncia Su Salida Como CEO de Tenaris: ¿Qué Implicaciones Tiene para el Grupo Techint?

Paolo Rocca, un nombre clave en la industria argentina, deja su puesto como CEO de Tenaris en un momento crucial para la empresa y el país. Su salida plantea interrogantes sobre el futuro de la compañía en medio de tensiones políticas.

Un Cambio Estratégico en Tenaris

Tenaris, el gigante del Grupo Techint dedicado a la producción de tubos de acero para el sector petrolero, anunció que Rocca será reemplazado por Gabriel Podskubka, quien actualmente se desempeña como director de operaciones (COO). Este cambio marca un hito en la estructura del liderazgo global de la compañía.

Rocca Mantiene su Influencia

A pesar de dejar el cargo de CEO, Rocca no se alejará del grupo por completo. Se mantendrá como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, roles que le permitirán seguir influyendo en las decisiones estratégicas de estas importantes empresas.

Contexto Político y Empresarial

La decisión de Rocca de renunciar a su cargo como CEO se produce en un clima de tensiones con el Gobierno argentino. Las dinámicas entre el sector privado y el Estado han generado incertidumbre y desafíos para las empresas del país, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de Tenaris y su papel en la economía local.

La noticia se encuentra en desarrollo, y se espera que cambios significativos ocurran en los próximos meses con la nueva dirección de Podskubka.