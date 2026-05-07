Carlos Rodríguez: «Milei debería renunciar a la reelección en 2027 por el bien de su país»

El economista Carlos Rodríguez ha generado revuelo al afirmar que la decisión más constructiva que podría tomar Javier Milei sería renunciar indefinidamente a su candidatura presidencial de cara a las elecciones del próximo año.

Rodríguez, exviceministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem, consideró que tal decisión permitiría una competencia más saludable dentro del espacio de la Centro Derecha para elegir al candidato más fuerte contra el peronismo populista.

La propuesta de renuncia

El economista sugirió que «Milei debería ofrecer su renuncia definitiva a la reelección en 2027, no en 2031». Según él, esto podría impulsar un proceso más ágil de selección de liderazgo en su partido.

Rodríguez apuntó que este cambio también podría ayudar a mejorar la imagen de la política argentina, actualmente marcada por la corrupción. «Eso es algo que difícilmente suceda bajo la actual administración,» agregó en una reciente publicación en la red social X.

Reacciones y opiniones sobre su comentario

Las palabras de Rodríguez no pasaron desapercibidas, provocando una ola de comentarios y reacciones en la red social, donde muchos debatieron su visión sobre la política actual en el país.

Reflexiones sobre inflación y emisión monetaria

El economista también se refirió a la inflación reciente, argumentando que «la teoría de los rezagos monetarios que promueve Milei, en la que no creo, relaciona la inflación de marzo con la política monetaria de los últimos 26 meses».

Rodríguez indicó que, con 27 meses de gobierno de Javier Milei a la vista, no se puede atribuir el aumento del 3.4% mensual y del 32.6% anual únicamente a la gestión anterior de Alberto Fernández. «Considero que la inflación actual está más vinculada a las expectativas de emisión monetaria futura que a emisiones pasadas», concluyó.