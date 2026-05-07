Barracas Central cede ante Olimpia y se acerca a la eliminación en la Copa Sudamericana

Barracas Central no logró revertir su suerte en la Copa Sudamericana y cayó 2-1 ante Olimpia de Paraguay, en un partido celebrado en el estadio de Banfield. El equipo argentino estuvo cerca de la victoria, pero se despidió del torneo en un desenlace emocionante.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del grupo G, estaba cargado de tensión para Barracas, que ocupaba el último lugar de la tabla y había puesto todo su enfoque en este certamen tras ser eliminado del Torneo Apertura y no tener compromisos en la Copa Argentina.

Un Comienzo Prometedor para Barracas Central

Con solo diez minutos en el reloj, Barracas abrió el marcador gracias a un cabezazo de Javier Morales, quien se anticipó en el primer palo tras un tiro de esquina ejecutado por Iván Tapia. Sin embargo, la alegría local fue efímera, ya que Olimpia respondió inmediatamente, y Juan Espínola tuvo que lucirse con una gran atajada ante un remate peligroso de Fernando Cardozo.

El Empate y la Tentación de Conflicto

Alrededor de la media hora de juego, Olimpia consiguió igualar el marcador. Cardozo se hizo presente al segundo palo para empujar un pase cruzado de Eduardo, generando una breve pero intensa polémica al celebrar su gol frente a Fernando Tobio, lo que derivó en un choque entre jugadores. El árbitro Andrés Matonte tuvo que intervenir, mostrando tarjetas amarillas a ambos implicados en la disputa.

Segunda Etapa: Menos Oportunidades y Más Tensión

El segundo tiempo estuvo marcado por un juego más errático de ambos lados. Aunque Olimpia mantuvo la presión, las ocasiones claras de gol fueron escasas. Barracas intentó igualar de nuevo cerca del final, pero el remate de Gonzalo Maroni se fue por encima del travesaño.

La Definición que Duele

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, Alex Franco desató la euforia del equipo paraguayo anotando un hermoso gol en el minuto final. Recibiendo la pelota en el área, Franco se perfiló y colocó un disparo al primer palo para establecer el 2-1 definitivo.

Desenlace y Curiosidades de la Jornada

El drama de Barracas no terminó ahí. En el tiempo de descuento, el defensor Nicolás Demartini recibió una tarjeta roja tras una dura falta sobre Iván Leguizamón, dejando a su equipo con diez hombres. El árbitro revisó la jugada a través del VAR, corrigiendo su decisión inicial de amonestación.

En otros resultados del grupo, Vasco da Gama de Brasil se impuso 2-1 a Audax Italiano en Chile, trepando a la cima de la tabla con 7 puntos. El partido se vio marcado por un autogol del equipo local y una notable reacción del equipo carioca, que logró revertir la situación en la segunda mitad.