Video: Judíos ortodoxos celebran Lag BaOmer en Jerusalén

El festival de Lag BaOmer se celebró el lunes en el Monte Meron, Israel, pero bajo estrictas medidas de seguridad.

El evento, que atrae a multitudes que encienden hogueras, rezan y bailan, se vivió de manera diferente este año por las circunstancias actuales. El reconocido líder espiritual de la comunidad jasídica, el Admor de Boyan, encendió una hoguera en medio de un ambiente festivo pero controlado.

La Importancia de Lag BaOmer

Lag BaOmer conmemora la fecha de fallecimiento del sabio Talmúdico Rabbi Shimon Bar Yochai, quien vivió hace aproximadamente 1,900 años. Esta fecha tiene un profundo significado espiritual y cultural para el pueblo judío.

Restricciones en el Pilgrimage

Las autoridades tomaron la decisión de cancelar la tradicional peregrinación cerca de la frontera con Líbano ante el aumento de tensiones con Hezbollah, enfocándose en la seguridad de los asistentes y el mantenimiento del orden durante los festejos.

Actividades del Festival

A pesar de las restricciones, los asistentes al festival se unieron en un ambiente reflexivo y de celebración, continuando con las tradiciones de Lag BaOmer en un marco seguro. La esperanza de volver a una celebración con menos limitaciones está presente en la comunidad, que destaca la importancia de estas tradiciones en su identidad cultural.