Almaceneros alertan: ‘El 20 ya es fin de mes’ por la caída del consumo

Caída Profunda del Consumo: La Realidad que Enfrentan los Comercios en Argentina

La disminución del consumo masivo en Argentina se hace notar con fuerza en los negocios de proximidad, dejando a los comerciantes ante un panorama difícil. Las palabras de Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros, reflejan la cruda realidad del poder adquisitivo en el país.

Según Savore, «el 20 es fin de mes. La plata se acaba muy rápido en la gente», describiendo un dramático recorte en el dinero disponible para las compras. A pesar de un leve repunte en abril comparado con marzo, las ventas aún no alcanzan los niveles necesarios para mantener la actividad en el sector. “No podemos llegar al nivel que necesitamos de venta, porque la gente se queda sin dinero pronto”, agregó el dirigente.

Los Precios y su Influencia en los Hábitos de Compra

Los lácteos son uno de los rubros más golpeados por la escalada de precios. Savore comentó que los aumentos mensuales han tenido un impacto acumulativo cercano al 13%, cuestionando si los salarios han crecido en la misma proporción. Este aumento constante ha llevado a cambios evidentes en los hábitos de consumo, donde productos como yogures y postres ya no son vistos como esenciales. “Un yogur con cereales cuesta casi 3.000 pesos. Es muy caro y la gente no lo compra”, explicó. A pesar de que abril mostró una leve desaceleración en los aumentos, la raíz del problema se mantiene: los ingresos no están a la altura. “Por más que bajen algunos precios o haya promociones, el tema es el sueldo de la gente”, resaltó Savore.

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